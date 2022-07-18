Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a flaş transfer teklifi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a flaş transfer teklifi!

Beşiktaş transfer haberleri...Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Valerien Ismael yeni sezon kadro planlamasını oluştururken Arap Yarımadası'ndan flaş bir gelişme yaşandı. Yeni sezon kadrosunda kilit rol oynayacak Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'a transfer teklifi geldi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:40
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a flaş transfer teklifi!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a flaş transfer teklifi!

Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde idmanlarını gerçekleştiriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a flaş transfer teklifi!

Kartal'da bir yandan da transfer çalışmaları yapılıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a flaş transfer teklifi!

Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Fransız hocanın raporu doğrultusunda temaslarda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a flaş transfer teklifi!

Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a flaş transfer teklifi!

Siyah beyazlılarda yeni sezonda saha içinde lider olması beklenen Ghezzal ile ilgili bir transfer gerçeği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a flaş transfer teklifi!

Yıldız kanat oyuncusu, "Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok seviyorum" derken, kariyer planlamasının dışında yatırımlarını da burada yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a flaş transfer teklifi!

Ghezzal'ın Datça'da yazlık alacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a flaş transfer teklifi!

30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 43 maça çıktı.

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