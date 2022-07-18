BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a flaş transfer teklifi!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.
Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde idmanlarını gerçekleştiriyor.
Kartal'da bir yandan da transfer çalışmaları yapılıyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.
Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde idmanlarını gerçekleştiriyor.
Kartal'da bir yandan da transfer çalışmaları yapılıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Fransız hocanın raporu doğrultusunda temaslarda bulunuyor.
Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah beyazlılarda yeni sezonda saha içinde lider olması beklenen Ghezzal ile ilgili bir transfer gerçeği ortaya çıktı.
2 yıldır futboluyla istikrarını koruyan Rachid Ghezzal'a Arap Yarımadası'ndan 7 milyon Euro'luk bir teklif geldi.
Dolayısıyla bu teklif reddedildi.
Yıldız kanat oyuncusu, "Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok seviyorum" derken, kariyer planlamasının dışında yatırımlarını da burada yapıyor.
Ghezzal'ın Datça'da yazlık alacağı öğrenildi.
30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 43 maça çıktı.
Ghezzal, 43 karşılaşmada 5 gol kaydetti.
Ayrıca 7 de asist yaptı.
Ghezzal'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.