Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Valerien Ismael ile mutlu sona ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam edioyr. Sol kanada yıldız bir transfer etmek isteyen Kartal, Belçika Ligi takımlarından Gent'te forma giyen Tarık Tissoudali için devreye girmişti. Faslı futbolcunun transferinde Beşiktaş'a dişli rakip çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Siyah beyazlılar, flaş isimleri katarak kadrosunu güçlendirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Kartal şimdi ise sol kanat transferi için yoğun bir mesai harcıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Siyah- Beyazlılar, Belçika temsilcisi Gent'in formasını giyen Tarık Tissoudali'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlıların istediği yıldız oyuncu için İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın da devrede olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

RAKAMLAR YAKIN

Beşiktaş ve Sevilla'nın önerdiği rakamların birbirine çok yakın olduğu da gelen haberler arasında...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Faslı yıldız futbolcunun Beşiktaş'ın teklifinden dolayı çok mutlu olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Tissoudali'nin Süper Lig'de daha önce forma giymiş Faslı yıldızlardan fikir aldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Beerschot'tan Gent'e geçen yıl 750 bin Euro'ya transfer olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu kariyerinde 292 karşılaşmaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Yıldız isim 96 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Ayrıca 51 asiste imza attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

27 GOLE İMZA ATTI

Değeri 7.5 milyon Euro olan Faslı yıldız geçen sezon Gent'te çok başarılı bir performans sergiledi.

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