BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah beyazlılar, flaş isimleri katarak kadrosunu güçlendirdi.
Kartal şimdi ise sol kanat transferi için yoğun bir mesai harcıyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah beyazlılar, flaş isimleri katarak kadrosunu güçlendirdi.
Kartal şimdi ise sol kanat transferi için yoğun bir mesai harcıyor.
Siyah- Beyazlılar, Belçika temsilcisi Gent'in formasını giyen Tarık Tissoudali'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlıların istediği yıldız oyuncu için İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın da devrede olduğu belirtildi.
RAKAMLAR YAKIN
Beşiktaş ve Sevilla'nın önerdiği rakamların birbirine çok yakın olduğu da gelen haberler arasında...
Faslı yıldız futbolcunun Beşiktaş'ın teklifinden dolayı çok mutlu olduğu aktarıldı.
Tissoudali'nin Süper Lig'de daha önce forma giymiş Faslı yıldızlardan fikir aldığı öğrenildi.
Yıldız isim 96 gol attı.
Ayrıca 51 asiste imza attı.
27 GOLE İMZA ATTI
Değeri 7.5 milyon Euro olan Faslı yıldız geçen sezon Gent'te çok başarılı bir performans sergiledi.
Toplamda 52 maçta görev alan yıldız oyuncu 27 gol attı.
Ayrıca 9 da asiste imza attı.
Sol kanat dışında forvet arkası ve santrfor bölgesinde görev yapabilen Tissoudali joker oyuncusu olarak dikkat çekiyor.