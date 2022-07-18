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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef De Souza: Çok kısa süre içinde daha güçlü döneceğim

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Josef De Souza, menisküs yırtığı nedeniyle olacağı ameliyatın ardından sahalara daha güçlü bir şekilde döneceğini belirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 00:11 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 00:43
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef De Souza: Çok kısa süre içinde daha güçlü döneceğim

Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Josef De Souza'nın sağ diz lateral menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. Avusturya kampında oynanan Werder Bremen maçında sakatlanan ve sahalardan 2-3 ay uzak kalması beklenen Josef, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Ameliyat olmak zorunda olduğunu aktaran tecrübeli oyuncu, paylaşımında "Her savaşı kazanamayız ama kazanamamamız kaybettiğimiz anlamına da gelmez. Bu ameliyatı olmak zorunda kalmamak için çok savaştım ama maalesef bazen işler bizim kontrolümüzde olmuyor. Ancak her zaman başlangıçlar değil; sonlar önemlidir. Eminim ki bu sezonu her zaman olduğu gibi güçlü ve sağlam bir şekilde bitireceğim. Tekrar güçlü olmanın verdiği onurla yapmayı en çok sevdiğim şey olan futbol oynamaya devam edeceğim. Doktorlarımıza ve sağlık ekibimize ameliyat olmadan iyileşmem için gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum ama maalesef ameliyat olmak zorundayım. Artık önümüze bakma zamanı. Çok kısa süre içinde daha güçlü döneceğim!" ifadelerini kullandı.

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