Kolay olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezon öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zor bir sezonun kendilerini beklediğini ifade eden Fransız çalıştırıcı, "Her maç çok çalışmamız gerekecek, çok zorlanacağız. Kampta her şey şu anda iyi giriyor. Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Mantalitemiz çok iyi. Buraya kalabalık geldik. Gençlerimizi görmek istedik, onları oynattık, faydalandık. Milli takımdan geç dönen futbolcularımız oldu. Yeni transferlerimiz aramıza katıldı. Onlar da aramıza katıldıktan sonra gün gün daha iyiye gideceğiz. Şu anda yapmamız gereken şey maçlar oynayıp, aramızdaki iletişimi daha da geliştirmek" dedi.



BEŞİKTAŞ, BAYERN MUNIH GİBİ



İsmael sözlerine şöyle devam etti: "Beşiktaş büyük ve duygusal bir kulüp. 20 milyonun üstünde taraftarı var. Bir önceki sezon takım şampiyon oldu ve Türkiye Kupası'nı kazandı. Beşiktaş için net hedef şampiyonluktur. Almanya'da Bayern Münih için neyse Beşiktaş için de hedef aynıdır." Fransız hoca, "Neden Beşiktaş'ı tercih ettiniz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi: "Türkiye listemde değildi (gülerek). Aslında İngiltere'de kalmayı çok isterdim. Türkiye'den telefon geldiğinde, 'Tamam, bu herhangi bir kulüp değil. Beşiktaş uluslararası alanda üst düzey bir kulüp ve üst düzey bir adres' diye düşündüm."



BEŞİKTAŞ DEMEK MÜCADELE DEMEK



Beşiktaş demek, büyük bir mücadele demektir. Münih yakınlarındaki kuaförümde bile bunu hissettim. Münih'teki kuaförde yaşadığımı bir anımı anlatayım: "Kuaförüm bir Türk ve aslında futbol hakkında hiçbir fikri yok. Ama kayınbiraderi ve erkek kardeşi, ateşli bir Beşiktaş taraftarı. Ben Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğumdan beri o da beni destekliyor. Beşiktaş sevgisi ve tutkusu sınırları aşıyor."



GOLCÜLER MUHTEŞEM



Cenk Tosun, Almanca ve İngilizce bilen, büyük liglerde oynamış, uluslararası deneyim kazanmış aynı zamanda kulübün de önemli isimlerinden biri. O şu an için çok iyi durumda. Atletik durumu ve rakip ceza sahasındaki acımasızlığı bizim için sezon boyunca çok değerli olacak. Wout Weghorst da zor anlarda fark yaratabilecek bir oyuncu. Şimdilerde kondisyon eksiğini tamamlamak için ekstra da çalışıyor. Son zamanlarda böyle futbolcuları özlüyoruz.



KRAMP GİRDİ DURMADILAR



Giresun'a gitmemiz gerekiyordu. Takımın ligdeki yeri belliydi, fakat bize karşı çok başkaydı. Rakip futbolcular yere düşene kadar mücadele ettiler. Ayaklarına kramp girene kadar devam ettiler. Puan alabilmek için her şeyini verdiler. Bu çılgıncaydı. Bir Beşiktaş ve Bayernli olarak her rakibini yüzde 110 verdiğini ve asla pes etmemeniz gerektiğini anlamalısınız.



SIMEONE&CONTE İZLEMEYİ SEVERİM



Diego Simeone ve Antonio Conte'yi izlemeyi severim. Her zaman pres yapmak benim felsefem. Hiçbir zaman saha kenarında sakince ne olacağını bekleyemem. Maçı her daim yaşamalıyım ve enerji yükselten biri olmalıyım. Kenardan futbolcuları ateşleyen biri olmalıyım. Bu nedenle biraz fevri bir görüntüm olabilir. Özellikle bir aksilik yaşadıklarında veya şüpheye düştükleri anda bunu yapmalıyım.