İşaret diliyle anlaştım

Valerien İsmael, Beşiktaş taraftarlarına övgüler yağdırdı. Ismael, "Özellikle taraftarlar ıslık çaldığında aşırı bir gürültü oluyor. Onların bu konseri bizim için bir avantaj çünkü taraftarlarımız rakibe ve hakeme çok büyük baskı yapıyor. Maç kısa bir süreliğine durduğunda çocukları kenara çeker ve el işaretleri yaparım. İstanbul'daki ilk haftamda yaşadığım bir deneyimden sonra bunu tekrar tekrar prova ettik" diye konuştu. 'Ne oldu?' sorusuna Ismael, "Stadyumda bir antrenman yapıyorduk ve 12 bin seyirci vardı. O kadar gürültü vardı ki oyuncularıma talimat veremez hale geldim. O andan itibaren işaret dili ile de çalışmamız gerektiğini anladım" cevabını verdi.

TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU



Valerien Ismael, İstanbul'da tüyleriniz diken diken oldu mu sorusuna derbiden örnekle açıklama getirdi: "Mayıs ayında rakibimiz Fenerbahçe ile oynadığımız ve 1-1 biten maçta oldu. Bu çılgın olayı anlatamam, yaşamalısınız!.. 28 yıldır futbolun içindeyim ve çok büyük maçlar gördüm. Ama bu derbiler çok özel bir şey. Bu rekabet, adrenalin, hararetli atmosfer gerçekten inanılmaz."



RAKİPLER 2 KAT MOTİVE



Burada organizasyonel olan her şey birinci sınıf. Kamplar, seyahatler mükemmel. Antrenman alanları 5 yıldızlı tatil alanı gibi. Her çalışan gurur duyuyor ve her şeyini veriyor. Bunu Münih'te de hissettim. Herkes maksimum verim için alanında en iyi olmak ister. Ligde kime karşı oynasak bize karşı iki kat motive oluyor. Bayern'e olduğu gibi. Bu bir örnek ve her zaman aklımda.