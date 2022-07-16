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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Avusturya kampı sona erdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, yaptığı son idmanla Avusturya kampını noktaladı. Siyah-beyazlı kafile, bugün Türkiye'ye dönecek. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Avusturya kampı sona erdi

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı olan Avusturya kampını, bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, hücum ve kondisyon koşuları ile sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Avusturya kamp çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, bugün TSİ 15.00'te özel bir uçakla İstanbul'a dönecek.

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