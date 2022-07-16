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2 Türk’ün yeri net!

Fransız Teknik adam Valerien İsmael, her pozisyonda Türk oyunculara sahip olmalarının kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
2 Türk’ün yeri net!

Fransız Teknik adam Valerien İsmael, her pozisyonda Türk oyunculara sahip olmalarının kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi. İsmael, "Kurallar, hep olacak. Şu anda 2 Türk oyuncunun yeri net gibi gözüküyor. En azından kale ve sol kanat bek pozisyonunda Türk oyuncu oynatacağız gibi gözüküyor. Hücumda, orta sahada ve savunmada Türk oyuncularımız var. Bu noktada seçim daha kolay olacak. Orada bir serbestliğimiz var, esnek olacağız. Mesela Emirhan İlkhan. 6, 8, 10 numara oynayabiliyor. Cenk yine ön tarafta her yerde oynayabiliyor. Kenan'ı hem hücumda hem kanat bekte kullanabiliyoruz."

1-2 TAKVİYE DAHA YAPABİLİRİZ

Tecrübeli teknik adam, "Yeni transfer olacak mı?" sorusuna "1-2 tane daha iyi Türk futbolcu kadromuza kattıktan sonra daha dengeli seçimler yapabileceğiz. Kadromuzda çok iyi genç oyuncular var. Kural gereği 3 oyuncu oynatmamız gerekiyor ama yeri geldiğinde bu sayıyı 4'e, 5'e çıkabiliriz. Burada kendilerinden farklı pozisyonlarda faydalanabildiğimiz Türk oyuncular var. Çok iyi yabancı oyuncular var" yanıtını verdi.

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