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Şampiyon oluruz

“Hocamız 3’lü oynatıyor, isteği çok net. Biz de uygulamaya çalışıyoruz Ben rahatım, bence Valerien İsmael’in bu sistemi bizi şampiyon yapar”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Şampiyon oluruz

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Welinton, yeni sezon öncesinde A Spor'a özel röportaj verdi. Sistem konusunda futbolcuların esnek olması gerektiğini belirten siyah-beyazlı futbolcu, "Hocamız 3'lü oynatıyor. Biz de adapte olmak istiyoruz. İsteği çok net. Uygulamaya çalışıyoruz. Geçen senekine göre sisteme daha iyi adapte olduk. Sistemi öğreniyoruz, adapte oluyoruz. Bizim için her sistem, en rahat sistem olmak zorunda. Ben rahatım, takım arkadaşlarım da iyi, bu sistemle şampiyon oluruz. Elimizden geleni yapacağız diye konuştu.

TARAFTAR TEPKİSİ NORMAL

Taraftarların takıma ilk geldiği dönemde kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Welinton, "PAOK maçlarında elendik. Penaltı yaptırmıştım ve yeni gelen bir oyuncu olduğum için kötü olmuştu. Sonraki maçlarda da talihsizlikler yaşadım. Taraftarın bana o dönemki eleştirisi doğaldı. Ben kendimi çalışmaya adadım. Süreç daha sonra iyi olmaya başladı. İyi maçlar çıkardım. Taraftarlarımız azmimi gördü ve karşılığını verdi. Kendimi buldum. Sezon gayet iyi geçti. Bu sezon savaşçı bir Welinton'u izleteceğim" dedi.

WELiNTON'UN ENLERi

En çalışkan: Atiba
En neşeli: Ben
En sıra dışı: Rosier
En yetenekli: Rachid Ghezzal
İçine kapanık: Muleka
En çok uyuyan: Rosier
En çok yemek yiyen: Montero (Her şeyi yiyor)
En hırslı: Souza
En dağınık: Rosier
En çok konuşan: Tercümanlar ve Rosier
En kötü giyinen: Rosier
En iyi giyinen: Ben, N'Koudou

WELiNTON'DAN iNCiLER

Hangi bölgede oynayacağımın hiç birönemi yok. Ben sağa da uyum sağlarım, solda da oynarım.

Welinton-Saiss çok iyi ikili değil (gülerek). Şaka bir yana Saiss çok iyi bir karakter. Biz bir aileyiz.

Sergen Yalçın büyük karakter. Sıkı çalışmaların ardından kutlamaları da iyi bilir. Onu unutmayacağım.

Sakin, mutlu ve Türkiye'yi seven biriyim. Bir çocuğum oldu. Farklı bir dönemden geçiyorum.

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