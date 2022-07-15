Haberler Beşiktaş Kimseyi dinleme!

Kimseyi dinleme!

Başkan Çebi, genç yıldız Emirhan İlkhan’a “Menajermiş, ağabeymiş, o, bu sakın kimseyi dinleme. Sadece topunu oyna, Beşiktaş senin hakkını verir” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Kimseyi dinleme!

Beşiktaş'ta son dönemde genç oyuncuların menajerleri ile sorunlar gündeme gelirken Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kısa bir süre önce 5 yıllık sözleşme imzalayan Kartal'ın genç yıldız adayı Emirhan İlkhan'ı bir baba gibi tatlı-sert uyarıp, nasihatlarde bulunduğu ortaya çıktı. Başkan Çebi'nin imza sonrası genç futbolcu ile bir araya gelip özel olarak konuştuğu ortaya çıktı. Başkanın Emirhan'a, "Önünde Allah nasip ederse yıllar var. Geleceğin inşallah çok parlak. Benden sana büyük tavsiyesi. Menajermiş, ağabeymiş o bu sakın kimseyi dinleme. Çık sadece topunu oyna. Sen oynadığın müddetçe Beşiktaş senin hakkını verir" dediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon forma şansı bulduğu 12 maçta 1 gol kaydetti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin golcü listesi ortaya çıktı! Yeni forvet bu 4 isimden biri olacak
Bodrum'a veda eden Çağla Şıkel tatil ekonomisi yaptı! Akşam yemeğini de kendisi pişiriyor
G.Saray da istiyordu! Fırtına'dan Denayer hamlesi
Ismael o isme hayran kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael o isme hayran kaldı!
Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi!
15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 Temmuz resmi tatil m? 15 Temmuz mesai var mı?
Twitter çöktü mü? Twitter neden çöktü?
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına galibiyetle başladı! | Özeti izleyin Fırtına galibiyetle başladı! | Özeti izleyin 00:26
F.Bahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! F.Bahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! 00:22
Buruk 'acil alınmalı' dedi! Yönetim gaza bastı Buruk 'acil alınmalı' dedi! Yönetim gaza bastı 00:17
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 00:17
Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı! Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı! 00:17
Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi! Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi! 00:15
Daha Eski
F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... 00:15
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 00:15
Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... 00:15
Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... 00:15
Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! 00:15
Welinton'dan Sergen Yalçın itirafı! Welinton'dan Sergen Yalçın itirafı! 00:15