Beşiktaş'ta son dönemde genç oyuncuların menajerleri ile sorunlar gündeme gelirken Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kısa bir süre önce 5 yıllık sözleşme imzalayan Kartal'ın genç yıldız adayı Emirhan İlkhan'ı bir baba gibi tatlı-sert uyarıp, nasihatlarde bulunduğu ortaya çıktı. Başkan Çebi'nin imza sonrası genç futbolcu ile bir araya gelip özel olarak konuştuğu ortaya çıktı. Başkanın Emirhan'a, "Önünde Allah nasip ederse yıllar var. Geleceğin inşallah çok parlak. Benden sana büyük tavsiyesi. Menajermiş, ağabeymiş o bu sakın kimseyi dinleme. Çık sadece topunu oyna. Sen oynadığın müddetçe Beşiktaş senin hakkını verir" dediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon forma şansı bulduğu 12 maçta 1 gol kaydetti.