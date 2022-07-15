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Ghezzal: Artık beyin benim

Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı, “Bu sezon hücumda daha etkin olacağım. Bu kez oyun kurucu rolünü de üstleneceğim” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Ghezzal: Artık beyin benim

Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, ülkesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu, yeni sezon için umutlu olduğunu belirtirken "Beşiktaş, şampiyonluğu yeniden kazanmak için birçok iyi transfere imza attı. Artık elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu sezon hücumda daha etkin bir rolüm olacak. Kariyerimin başından beri çoğunlukla sağ kanat olarak görev yaptım ama bu kez oyun kurucu rolünü de üstleneceğim. Teknik direktörümüz tarafından bu rol verildi" ifadelerini kullandı.

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