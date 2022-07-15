Bizde son sözü Başkan söyler!

BeşiktaşAsbaşkanı Emre Kocadağ, TRT Spor'a özel açıklamalar yaptı. Kocadağ, "Çok şükür istediğimiz oyuncular oldu. Biraz kısmet, biraz transfer başarısı. Birinci sırada istediğimiz oyuncuların çoğunu bitirmiş olduk. Henüz transfere noktayı koymuş değiliz. Gerekli bölgelere iyi transferler yapmak istiyoruz. Son kararı başkanımızın verdiği bir süreç işliyor" dedi. Türk oyuncuların maliyetlerinin fazla olduğunu söyleyen Kocadağ şöyle devam etti: "Türk oyuncu çok az. Arz-talepten dolayı fiyatlar çok yukarı gidiyor. En iyi 9-10 Türk oyuncuyu kadromuzda bulundurmamız lazım" dedi.