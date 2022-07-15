Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Serdar Saatçı konusunu çözeceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Avusturya Kampında açıklamalarda bulunuyor.

Avusturya kampında konuşan Valerien Ismael'in basın toplantısından satır başları;

"DAHA İYİYE GİDİYORUZ"

Her şey iyi gidiyor. Gençlerimizi görmek istedik, onlardan faydalandık. Milli Takım'dan geç dönenler oldu, yeni transferler aramıza katıldı. Gün be gün daha iyiye gidiyoruz. Transferlerin de aramıza katılmasıyla daha iyiye gidiyoruz. Kamp döneminin yarısına geldik. Saha içindeki iletişimi daha da iyileştirmek istiyoruz.

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Ceyhun Kazancı ile transfer üzerinde çok çalıştık. Hala transfer için zamanımız var. Çalışmalarımız devam ediyor.

Hala transfer için zamanımız var. Savunmamızı daha da güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Oraya bir ihtiyaç olacaktır, olabilir. Umarım bu konuda da her şey yolunda gider buraya da gerekli desteği sağlayabiliriz.

"3-4-3 SİSTEMİNDE KALABİLİRİZ"

Geçen sezon bu formasyonun temelini attık. 5 büyük ligde de kullanılan bir sistem bu. 3-4-3 gibi de yapabiliriz maç içindeki duruma göre. Netice itibariyla maç kazanmanız gerekiyor.

"SERDAR SAATÇI KONUSUNU İÇİMİZDE NETLEŞTİRECEĞİZ"

Serdar Saatçı konusunu kendi içimizde netleştireceğiz. Burada herkes yüzde yüzünü vermeli. Benim beklentim ve taraftarın beklentisi bu. Eğer bu olmuyorsa ben de sonunda bir karar alırım.

"KADROMUZU DERİNLEŞTİRDİK"

Kadromuzu yeterince derinleştirdik. Genişletiyoruz ve kadromuzu oluşturmaya başladık. Aslında biraz bekleme lüksümüz var. Bizi yüzde yüz ikna eden bir durum oluşursa, değerlendirmeye alabiliriz.

"GENÇ FUTBOLCULARA ŞANS VERMEMİZ GEREKİYOR"

Kurallar gereği Türk oyuncu da oynatmamız gerekiyor. Bazen var olan futbolcularınıza, genç futbolcularınıza şans vermeniz gerekiyor. Kilit noktalara transfer ettğimiz oyuncularla iyi iş yaptık. Transferde aceleci davranmayacağız. Takımımıza faydalı olacağına emin olduğumuz birisi çıkarsa kadromuza dahil edeceğiz.

Ersin, Rıdvan, Emirhan, Emre gibi örneklerin çoğalmasıyla altyapımıza çok daha yakından bakmak istedik... Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanmaya devam edeceğiz...

"ROMAIN SAISS ÇOK İYİ TRANSFER"

Romain Saiss çok iyi bir transfer oldu. Nisan ayında görüşmeye başladık. Futbolcuyu görünce bize mental anlamda uyacak diye düşündüm. Transferi çabuk bitirdik. Kendisine biraz zaman göstermemiz gerekiyor.

"1-2 TÜRK İSİM KADROMUZA KATACAĞIZ"

1-2 tane daha Türk isim kadromuza kattıktan sonra daha dengeli tercihler yapabileceğiz. Bu kural aslında Türk kulüplerinin işini biraz zorlaştırıyor. Kalite konusunu zorlaştırıyoruz. En iyi Türk oyuncular yurt dışında oynuyor. Kulüpler için baskı yaratıyor.

"2 FUTBOLCUNUN YERİ GARANTİ"

İki Türk futbolcunun yeri garanti gibi görünüyor. Kale ve sol kanat o şekilde görünüyor. Hücum, orta sahada ve savunmada Türk oyuncularımızın olması avantaj. Orada esnek olacağız. Kadroda bu esnekliği sağlayan Emirhan, Cenk ve Kenan gibi oyuncularımız da var."

"DİSİPLİNLİ OLMAK RUTİNİM"

Her sabah 6'da uyanıyorum. Bu benim rutinim. Disiplinli olmak, kendine bakmak en çok önem verdiğim hususlar.