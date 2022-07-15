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BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş hazırlık maçı canlı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Valerien Ismael yönetiminde yoğun kamp dönemi sürüyor. Werder Bremen'i 2-1 yenen Beşiktaş, 2. hazırlık maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Beşiktaş 3. maçına Mainz 05 karşısında çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş hazırlık maçı canlı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 18:30
BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş hazırlık maçı canlı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta?

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Fransa Ligue 1 ekibi Mainz 05 ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Mainz 05 maçı 15 Temmuz Cuma günü oynanacak ve maç saat 21:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR!

2022-2023 sezonuna Valerien Ismael yönetiminde hazırlanan Beşiktaş, Avusturya kampında oynadığı ilk maçta Werder Bremen'i 2-1 yenerken, 2. maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Kartal 3. hazırlık maçında Fransa 1. Lig temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPI MAÇ PROGRAMI

  • 15 Temmuz Cuma 21.15 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)
  • 23 Temmuz Cumartesi 20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
  • 26 Temmuz Salı 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
  • 30 Temmuz Cumartesi 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

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