Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Mainz 05 maçı CANLI | BJK Mainz 05 maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Beşiktaş - Mainz 05 maçı CANLI | BJK Mainz 05 maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Almanya ekibi Mainz 05 ile karşılaşıyor. Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmiş, ikinci hazırlık maçında da Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştır. Kufstein Arena'da oynanan Beşiktaş - Mainz 05 maçının CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 21:40 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 21:50
Beşiktaş - Mainz 05 maçı CANLI | BJK Mainz 05 maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde üçüncü hazırlık maçını gerçekleştiriyor.

Kara Kartal, ilk hazırlık karşılaşmasında Almanya ekibi Werder Bremen ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, ikinci hazırlık maçında ise Viktoria Plzen ile karşılaştı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş ile Almanya ekibi Mainz 05 özel maçta karşı karşıya geliyor. Kufstein Arena'da oynanan mücadelede siyah-beyazlıların sergileyeceği performans merak ediliyor.




BEŞİKTAŞ - MAINZ 05 MAÇINDA İLK 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Necip, Montero, Rosier, Umut, Gedson, Salih, Emirhan, N'Koudou, Cenk Tosun

Mainz 05: Dahmen, Aarón, Ingvartsen, Bell, Fernandes, Lucoqui, Papela, Mustapha, Shabani, Hack, Kraft

BEŞİKTAŞ - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş - Mainz 05 maçı 21:15'de başladı. Karşılaşma Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Sanat camiası 15 Temmuz'da şehitlerimizi unutmadı! İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...
Şanlıurfa'da otomobille seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ezeli rakipler transferde karşı karşıya!
Galatasaray'a transferde flaş gelişme! Kampa götürülmedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valerien Ismael: Serdar Saatçı konusu...
Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı! Yeni takımı...
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
YKS sonuçları açıklandı mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kim'in yerine süper isim! Jesus onay verdi Kim'in yerine süper isim! Jesus onay verdi 21:34
Beşiktaş - Mainz 05 maçı CANLI Beşiktaş - Mainz 05 maçı CANLI 21:10
Hatayspor'dan tatsız prova! Hatayspor'dan tatsız prova! 19:44
Mahrez City'de kaldı! Mahrez City'de kaldı! 19:32
Bordo-mavili futbolcular barbekü partisinde buluştu! Bordo-mavili futbolcular barbekü partisinde buluştu! 19:14
Rumen kaleci Kayserispor'a veda etti! Rumen kaleci Kayserispor'a veda etti! 18:56
Daha Eski
Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! 18:38
Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor! Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor! 17:35
Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta? Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta? 17:20
Eriksen Premier Lig devinde! Eriksen Premier Lig devinde! 17:10
Galatasaray'a transferde flaş gelişme! Kampa götürülmedi Galatasaray'a transferde flaş gelişme! Kampa götürülmedi 16:50
Khimki - Zenit maçı saat kaçta? Khimki - Zenit maçı saat kaçta? 16:36