Beşiktaş - Mainz 05 maçı CANLI | BJK Mainz 05 maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde üçüncü hazırlık maçını gerçekleştiriyor.

Kara Kartal, ilk hazırlık karşılaşmasında Almanya ekibi Werder Bremen ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, ikinci hazırlık maçında ise Viktoria Plzen ile karşılaştı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş ile Almanya ekibi Mainz 05 özel maçta karşı karşıya geliyor. Kufstein Arena'da oynanan mücadelede siyah-beyazlıların sergileyeceği performans merak ediliyor.







BEŞİKTAŞ - MAINZ 05 MAÇINDA İLK 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Necip, Montero, Rosier, Umut, Gedson, Salih, Emirhan, N'Koudou, Cenk Tosun

Mainz 05: Dahmen, Aarón, Ingvartsen, Bell, Fernandes, Lucoqui, Papela, Mustapha, Shabani, Hack, Kraft

BEŞİKTAŞ - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş - Mainz 05 maçı 21:15'de başladı. Karşılaşma Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.