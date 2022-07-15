BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alman basına bir röportaj verdi ve siyah-beyazlılardaki günlerini anlattı. Fransız teknik adam, hedefleri hakkında konuştu ve şampiyonluk mesajı verdi.
Bild'e röportaj veren Ismael, "Şubat ayında West Bromwich'ten ayrılmanızın ardından İngiliz kulüplerinin size ilgi gösterdiği söyleniyor. Neden Beşiktaş'ı tercih ettiniz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.
Ismael, "Türkiye listemde değildi (gülerek). Aslında İngiltere'de kalmayı çok isterdim. Türkiye'den telefon geldiğinde, 'Tamam, bu herhangi bir kulüp değil.