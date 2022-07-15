Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Ismael, verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullanırken, eski takımında kalmayı istediğini ifade etti. Bununla beraber Ismael, Cenk Tosun ve Weghorst gibi transferlere dair de değerlendirmelerde bulundu. İşte Valerien Ismael'in o sözleri....

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 12:02
Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alman basına bir röportaj verdi ve siyah-beyazlılardaki günlerini anlattı. Fransız teknik adam, hedefleri hakkında konuştu ve şampiyonluk mesajı verdi.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Bild'e röportaj veren Ismael, "Şubat ayında West Bromwich'ten ayrılmanızın ardından İngiliz kulüplerinin size ilgi gösterdiği söyleniyor. Neden Beşiktaş'ı tercih ettiniz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Ismael, "Türkiye listemde değildi (gülerek). Aslında İngiltere'de kalmayı çok isterdim. Türkiye'den telefon geldiğinde, 'Tamam, bu herhangi bir kulüp değil.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Beşiktaş uluslararası alanda üst düzey bir kulüp ve üst düzey bir adres' diye düşündüm." açıklamasını yaptı.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

'Görevinizle ilgili sizi etkileyen şey nedir?' sorusuna ise Ismael, "Beşiktaş büyük bir mücadele demektir. Bu kulüp olağanüstü. Burada ilk birkaç ayda bunu tekrar tekrar hissettim. Hatta Münih yakınlarındaki kuaförümde bile" cevabını verdi.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Münih'teki kuaförde yaşadığı anı anlatan Ismael, "Kendisi bir Türk ve aslında futbol hakkında hiçbir fikri yok. Yıllardır sadece saçlarımızı kestirirken aile ve çocuklar hakkında konuşurduk. Ama kayınbiraderi ve erkek kardeşi ateşli bir Beşiktaş taraftarı.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Ben Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğumdan beri o da beni destekliyor. Beşiktaş sevgisi ve tutkusu sınırları aşıyor" dedi.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Valerien Ismael, İstanbul'da tüyleriniz diken diken oldu mu sorusuna derbiden örnekle açıklama getirdi. Ismael, "Açıkça Mayıs ayında Fenerbahçe ile oynadığımız ve 1-1 biten maçta oldu. Bu çılgın olayı anlatamam, yaşamalısınız" ifadelerini kullandı.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Fransız çalıştırıcı, "28 yıldır futbolun içindeyim ve çok büyük maçlar gördüm. Ama bu derbi çok özel bir şey. Bu rekabet, adrenalin, hararetli atmosfer gerçekten inanılmaz" diyerek sözlerine devam etti.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Beşiktaş taraftarları hakkında da konuşan Ismael, "Özellikle taraftarlar ıslık çaldığında aşırı bir gürültü oluyor. Onların bu konseri bizim için bir avantaj çünkü taraftarlarımız rakibe ve hakeme çok büyük baskı yapıyor.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Maç kısa bir süreliğine durduğunda çocukları kenara çeker ve el işaretleri yaparım. İstanbul'daki ilk haftamda yaşadığım bir deneyimden sonra bunu tekrar tekrar prova ettik" diye konuştu.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

'Ne oldu?' sorusuna Ismael, "Stadyumda bir antrenman yapıyorduk ve 12 bin seyirci vardı. O kadar gürültü vardı ki oyuncularıma talimat veremez hale geldim.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

O andan itibaren başka bir çözüm bulmamız gerektiğini ve işaret dili ile de çalışmamız gerektiğini anladım" cevabını verdi.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

"BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH GİBİDİR"
Yeni sezondaki hedeflerini anlatan Ismael, "Beşiktaş büyük ve duygusal bir kulüp. 20 milyonun üstünde taraftarı var. Bir önceki sezon takım şampiyon oldu ve Türkiye Kupası'nı kazandı.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Beşiktaş için net hedef şampiyonluktur. Almanya'da Bayern Münih için neyse Beşiktaş için de hedef aynıdır" dedi.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki paralellik için ise siyah-beyazlıların teknik patronu, "Burada organizasyonel olan her şey birinci sınıf. Kamplar, seyahatler, her şey mükemmel gidiyor. Antrenman yaptığımız alanları 5 yıldızlı bir tatil alanı olarak adlandırabiliriz.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Burada her çalışan gurur duyuyor ve her şeyini veriyor. Bunu Münih'te de hissettim. Herkes maksimum verim için alanında en iyi olmak ister. Ayrıca ligde kime karşı oynasak bize karşı iki kat motive oluyor. Bayern'e olduğu gibi. Bu bir örnek ve her zaman aklımda" açıklamasını yaptı.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

GİRESUNSPOR MAÇINDAN ÖRNEK VERDİ...
Ismael, 33. haftada Giresunspor ile oynadıkları maçta yaşananlardan örnek vererek kendilerine karşı rakiplerin hazırlığını şu sözlerle dile getirdi:

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

"Giresun'a gitmemiz gerekiyordu. Takımın zaten ligdeki yeri belliydi. Bir önceki iç saha maçında sadece birkaç bir taraftar vardı ama bize karşı rakip çok başkaydı. Rakip futbolcular yere düşene kadar, her santimetrede çok iyi mücadele ettiler. Ayaklarına kramp girene kadar devam ettiler. Puan alabilmek için her şeyini verdiler. Bu çılgıncaydı. Bir Beşiktaş ve Bayernli olarak her rakibini yüzde 110 verdiğini ve asla pes etmemeniz gerektiğini anlamalısınız. Bu yüzden de talepleri karşılayabilecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz."

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

WEGHORST VE CENK YORUMU
Beşiktaş Teknik Diretörü, Wout Weghorst ve Cenk Tosun gibi golcülerden neler beklediğini de açıkladı. Ismael, "Cenk, Almanca ve İngilizce bilen, büyük liglerde oynamış, uluslararası deneyim kazanmış aynı zamanda kulübün de önemli isimlerinden biri. O çok iyi durumda.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

Atletik durumu ve rakip ceza sahasındaki acımasızlığı bizim için değerli olacak. Wout Weghorst da zor anlarda fark yaratabilecek bir oyuncu. Son zamanlarda böyle futbolcuları özlüyoruz" dedi.

Valerien Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim"

"Kenarda fevri bir görüntüdesiniz. Teknik direktörlük konusunda rol modeliniz var mı?" sorusuna ise Ismael, "Diego Simeone ve Antonio Conte'yi izlemeyi severim. Her zaman pres yapmak benim felsefem. Kenarda sakince ne olacağını bekleyemem. Maçı yaşamalıyım ve enerji yükselten biri olmalıyım. Kenardan futbolcuları ateşleyen biri olmalıyım. Özellikle bir aksilik yaşadıklarında veya şüpheye düştükleri anda bunu yapmalıyım" yanıtını verdi ve sözlerini tamamladı.

DİĞER
Mutfak videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz estetikle öyle bir değişti ki... Taha Duymaz'ın son hali akıllara zarar!
15 Temmuz'un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını
Allahyar'dan F.Bahçe ve transfer itirafı!
F.Bahçe UEFA'ya listeyi verdi! 10 isim yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı! Yeni takımı...
Ismael o isme hayran kaldı!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
YKS sonuçları açıklandı mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyasporlu Luiz Adriano: Hedef şampiyonluk Antalyasporlu Luiz Adriano: Hedef şampiyonluk 12:05
Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim" Ismael'den itiraf geldi! "Orada kalmak isterdim" 12:01
Emre Barcelona'ya resmen imza attı! Emre Barcelona'ya resmen imza attı! 11:36
Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? 11:35
Hatayspor - Rizespor maçı saat kaçta? Hatayspor - Rizespor maçı saat kaçta? 11:26
Allahyar'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! Allahyar'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! 11:19
Daha Eski
Spor camiasından 15 Temmuz mesajları Spor camiasından 15 Temmuz mesajları 11:08
Sergio Oliveira: Galatasaray'ı seçtim çünkü... Sergio Oliveira: Galatasaray'ı seçtim çünkü... 10:50
F.Bahçe UEFA'ya listeyi verdi! 10 isim yok F.Bahçe UEFA'ya listeyi verdi! 10 isim yok 10:44
Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta? Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta? 10:28
G.Saraylı yıldıza Mourinho'dan transfer kancası! G.Saraylı yıldıza Mourinho'dan transfer kancası! 10:05
Pjanic'e hayran kaldılar! Barcelona... Pjanic'e hayran kaldılar! Barcelona... 09:10