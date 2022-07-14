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Beşiktaşlı Welinton'dan Sergen Yalçın itirafı! "Ona müteşekkirim"

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton, A Spor özel yayınında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların Brezilyalı futbolcusu, yaptığı açıklamada eski hocası Sergen Yalçın'a teşekkür etti. İşte o sözler..

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 14:34 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 15:01
Beşiktaşlı Welinton'dan Sergen Yalçın itirafı! "Ona müteşekkirim"

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Welinton, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Tüm takım çok iyi çalışıyor. Sezon öncesi kampları zorlu geçmeli. Hazırlık maçlarında tempomuzu bulmaya çalışıyoruz.

Herkes iyi hazırlanmaya çalışıyor. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynaması gereken bir takım. Kendimizi kanıtlamak için çalışmaya devam ediyoruz.

"3'LÜ SAVUNMA İLE İLGİLİ BİR SORUNUM YOK"
Teknik direktörlerimizin isteklerini yapmak zorundayız. 3'lü savunma ile ilgili bir sorunum yok. Hocamızın istekleri çok net. Sisteme alışıyoruz. 3'lü, 4'lü savunma hiç fark etmez. Futbolcular olarak biz her sisteme adapte olmalıyız.

"SERGEN YALÇIN'A MÜTEŞEKKİRİM"
Sergen Yalçın'a müteşekkirim. Beni böyle büyük bir camiaya getirdi ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadım. Gelecekte umarım bir daha bir araya geliriz.

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