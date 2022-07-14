BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael gelecek sezon için kadrosunu kafasında kuruyor! Yıldız isim mevki değiştirecek

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda kadro şekillenmesi netlik kazanıyor.
Hazırlık karşılaşmalarında herkese forma şansı veren Fransız çalıştırıcı kadroyu kafasında kuruyor.
Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1 yenerken Viktoria Plzen'le ise 0-0 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar kamptaki 3. maçında da yarın Mainz'a rakip olacak.
Kartal'ın iki maçından akılda kalanlar ise şu şekilde öne çıktı:
İsmael iki maçta da 11'de başlatmadığı Ghezzal'a saha içinde yer arıyor.
Son iki sezonda olduğu gibi kanatta oynamayacak.
Brezilyalı stoperin gönderilmesi gündemde.
Ön tarafta forma bulması şansı hemen hiç yok.
Atiba'yı 11'de kesinlikle düşünmüyor.
Hatta pek çok maçta kendisini maç kadrosuna da almayabilir.
Boyd şu anda Kevin N'Kodou'nun önünde. Forma şansı daha yüksek.