Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael gelecek sezon için kadrosunu kafasında kuruyor! Yıldız isim mevki değiştirecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael gelecek sezon için kadrosunu kafasında kuruyor! Yıldız isim mevki değiştirecek

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon adına hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael, 2 hazırlık maçına çıkan siyah-beyazlılar için kadrosuna netlik kazandırıyor. Fransız çalışıtırıcının Rachid Ghezzal'a da kanatta oynatmayarak 10 numara mevkiinde şans vereceği belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael takımını kafasında kuruyor!

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael takımını kafasında kuruyor!

Teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda kadro şekillenmesi netlik kazanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael takımını kafasında kuruyor!

Hazırlık karşılaşmalarında herkese forma şansı veren Fransız çalıştırıcı kadroyu kafasında kuruyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael takımını kafasında kuruyor!

Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1 yenerken Viktoria Plzen'le ise 0-0 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael takımını kafasında kuruyor!

Siyah-beyazlılar kamptaki 3. maçında da yarın Mainz'a rakip olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael takımını kafasında kuruyor!

Kartal'ın iki maçından akılda kalanlar ise şu şekilde öne çıktı:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael takımını kafasında kuruyor!

İsmael iki maçta da 11'de başlatmadığı Ghezzal'a saha içinde yer arıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael takımını kafasında kuruyor!

Son iki sezonda olduğu gibi kanatta oynamayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael takımını kafasında kuruyor!

10 numara oynamaya daha yakın. Welinton'u hiç düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael takımını kafasında kuruyor!

Brezilyalı stoperin gönderilmesi gündemde.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael takımını kafasında kuruyor!

Kenan da forvet rotasyonunda gerilerde.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael takımını kafasında kuruyor!

Ön tarafta forma bulması şansı hemen hiç yok.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Serdar'a cevap geldi! "Gerçekle ilgisi yok"
Beşiktaşlı yönetici açıkladı! Transfer...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına A Spor'da! Fırtına A Spor'da! 06:25
G.Saray Gineli orta saha için devrede! G.Saray Gineli orta saha için devrede! 00:53
F.Bahçe bir transferi daha açıkladı! F.Bahçe bir transferi daha açıkladı! 00:34
F.Bahçe milli futbolcuyu resmen duyurdu! F.Bahçe milli futbolcuyu resmen duyurdu! 00:34
Buruk istedi yönetim harekete geçti! Buruk istedi yönetim harekete geçti! 00:33
Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer 00:33
Daha Eski
F.Bahçe'de yıldız oyuncu antrenmanda yer almadı! F.Bahçe'de yıldız oyuncu antrenmanda yer almadı! 00:33
Okan Buruk açıklamalarda bulundu! Okan Buruk açıklamalarda bulundu! 00:33
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:33
Marcao'dan sonra bir bomba daha! Sevilla peşinde Marcao'dan sonra bir bomba daha! Sevilla peşinde 00:32
G.Saray'dan tatsız prova! G.Saray'dan tatsız prova! 00:32
Shamar Nicholson'un menajerinden açıklama! Shamar Nicholson'un menajerinden açıklama! 00:32