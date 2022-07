4 transfer daha olabilir!

Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Avusturya kampında gündemdeki konular ve transfer gelişmeleri hakkında bilgi verdi. Güzel bir kamp dönemi geçtiğini belirten Kazancı, "Kadroda şu ana kadar ana çatıyı kurmuş durumdayız. Şu an 12 tane yabancı oyuncumuz var. Eklemeler olabilir. Bir Türk stoper arayışımız var. Hem Emirhan Topçu hem de Emrecan Uzunhan'ı kadromuza katmak istiyoruz. Umarım ikisini de kadroya katabiliriz. İki transfer de belli bir noktaya gelmiş durumda" şeklinde konuştu.



İMZA AŞAMASINDAYIZ!



"Fassnacht ve Tayfur da listemizde olan oyuncu. Her iki oyuncu ile alakalı görüşmelerimiz sürüyor" diyen Kazancı şöyle devam etti: 2 yabancı hakkımız lazım olursa kullanacağız. Hazırlık maçlarını görelim. İmza aşamasına geldiğimiz oyuncular var. Çalışmalarımızı başkanımızla paylaşarak bir noktaya getirdik. Yarın maç olsa 21 kişilik kadromuz dolar. O yüzden şu ana kadar hiçbir rahatsızlığımız yok. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Beşiktaşlılar müsterih olsun, herkes ne yaptığını biliyor.



HOCA ÇOK MEMNUN



Kazancı, teknik direktör Valerien İsmael'in şimdiye kadar yapılan transferlerin hepsinden çok memnun olduğunu da bildirdi. Yapılacak takviyelerde bire bir çalıştıklarını hocanın onayını aldıklarını belirtti.



RIDVAN SATIŞA BAĞLI!



Sportif direktör Ceyun Kazancı transferi son anda suya düşen Rıdvan Yılmaz için "Frankfurt'un teklifi olduğu dönem Torino'nun da teklifi olmuştu Rıdvan için ama devamı gelmedi. Rıdvan şu an burada, devam eden bir süreç var. Frankfurt bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyordu, bitmedi. Son anda sekteye uğrayınca, Rıdvan'la ilgili transferi şu an için durdurdular. Rıdvan Yılmaz transferi, o satışa bağlı" ifadelerini kullandı.



SERDAR HATA YAPTI



Ceyhun Kazancı, kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı hakkında ise "Serdar Saatçı konusunda hocanın bir disiplin kararı oldu maç içinde. Disiplin talimatnamelerimiz var, değerlerimiz var. Serdar bizim kardeşimiz, evladımız ancak bir hata yaptı. Beşiktaş'ın değerleri var, yaptığı hareketler bize uygun gelmedi. Yaşananlar gördüğünüzden ibaret. Bundan sonrası artık İstanbul'da görüşülür. Yapıcı bir çözüm ararız" ifadelerini kullandı.



VALENTIN ROSIER'İ YOKLUYORLAR



Wout Weghorst'un 10 Milyon euro'luk satın alma opsiyonu var. Burnley, Premier Lig'e çıkamazsa, işimiz çok daha kolay olabilir. Valentin Rosier için de menajerlerden 'Ne kadar istersiniz?' diye sorular geldi. Ancak gelen resmi bir teklif yok. Yakın gelecekte de ayrılık gelişmesi olacağını tahmin etmiyorum.



ROMAIN SAISS FAYDALI OLACAK



Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Kartal'ın yeni transferi Romain Saiss için, "Roman Saiss, Beşiktaş'ı uzun zamandır takip ediyordu. Çok daha iyi teklifler olmasına rağmen, Beşiktaş'la kupalar kazanmanın kendisi için daha önemli olduğunu söyledi" dedi. Kazancı, "Çok faydalı bir transfer olacak. Ciddi bir sakatlığı yok, planlı bir şekilde dinlendiriyoruz" diye konuştu.



ERSİN'E GELEN BİR TEKLİF YOK



Ersin Destanoğlu'na şu an için gelen bir teklif yok. Eğer olursa ona da Rıdvan gibi destek oluruz. Ersin'in de Rıdvan'ın da kulübü zarara uğratıp gitmek gibi bir kafa yapısı yok. Biz elimizden geldiğince onlara yardımcı oluyoruz. Şu anda ne Rıdvan ile ne de Ersin ile bir sorunumuz yok.