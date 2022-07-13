CANLI | Ceyhun Kazancı açıklamalarda bulunuyor

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Avusturya'daki kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Kazancı'nın açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Torino'nun Rıdvan Yılmaz için ilgisi vardı. Ancak güncel olarak bir teklif yok. Frankfurt takımı bir satış yapacaktı ancak sekteye uğradı. Rıdvan transferi 'şu an' için durdu. Frankfurt bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyordu, bitmedi. Son anda sekteye uğrayınca, Rıdvan'la ilgili transferi şu an için durdurdular. Rıdvan transferi, o satışa bağlı.

Yabancı futbolcu transferleri olabilir. İki kamp bittikten sonra, teknik heyetin raporuna göre çalışma yapılır. Defansa Türk stoper için çalışmalar devam ediyor. Ersin Destanoğlu için gelen resmi bir teklif yok.

Serdar Saatçı bizim kardeşimiz. Yanlış bir olay oldu ve kadro dışı kaldı. Bu konuyu başka yerlere çekmeye gerek yok. Dün yaşananlar, gördüklerinizden ibaret. Serdar bir hata yaptı. Kontrat konusunun kararla bir alakası yok.

Hem İstanbulspor'la hem Rizespor'la temasımız oldu, görüşmeler devam ediyor. Takımları da tabii ki onlar için bir değer biçiyor. Emrecan ve Emirhan'ın ikisini birden alabilmek üzere yoğun gayret içerisindeyiz.