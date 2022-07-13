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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transfer olacağı konuşuluyordu. Bu transferin bir türlü gerçekleşmeme nedeni belli oldu. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:29
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

Siyah-beyazlılarda bir süredir genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olacağı konuşuluyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

Ancak bu transfer şu ana kadar gerçekleşmedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

Rıdvan Yılmaz transferinin, Kostic nedeniyle çıkmaza girdiği detayı ortaya çıktı. İşte o ayrıntı...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

Frankfurt'la geçen sezon başında teknik ekiple arası iyi olmayan Kostic, devamında performansıyla kadroya yeniden dönerken, Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

29 yaşındaki Sırp futbolcu Frankfurt'la sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

Bu durumun Rıdvan'ın Frankfurt'a transferini imkansız hale getirdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

21 Mayıs 2001'de İstanbul'da doğan Rıdvan Yılmaz, futbola Beşiktaş altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

2019 Yılında A takıma yükselen genç sol bek, özellikle 2020-2021 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden biri oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

Rıdvan, sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

Rıdvan'ın Beşiktaş'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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