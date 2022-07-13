BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın transferine Filip Kostic engeli! Frankfurt...

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor.
Siyah-beyazlılarda bir süredir genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olacağı konuşuluyordu.
Ancak bu transfer şu ana kadar gerçekleşmedi.
Rıdvan Yılmaz transferinin, Kostic nedeniyle çıkmaza girdiği detayı ortaya çıktı. İşte o ayrıntı...
Frankfurt'la geçen sezon başında teknik ekiple arası iyi olmayan Kostic, devamında performansıyla kadroya yeniden dönerken, Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük rol oynadı.
29 yaşındaki Sırp futbolcu Frankfurt'la sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.
Bu durumun Rıdvan'ın Frankfurt'a transferini imkansız hale getirdiği belirtildi.
RIDVAN YILMAZ KİMDİR?
21 Mayıs 2001'de İstanbul'da doğan Rıdvan Yılmaz, futbola Beşiktaş altyapısında başladı.
2019 Yılında A takıma yükselen genç sol bek, özellikle 2020-2021 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden biri oldu.
Rıdvan, sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.
Rıdvan'ın Beşiktaş'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş formasıyla toplamda 62 karşılaşmada görev alan Rıdvan Yılmaz, 4 gol atarken 7 de asist yaptı.