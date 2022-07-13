Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması! "Fassnacht ve Tayfur Bingöl..."

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlılardaki transfer gelişmelerine dair konuştu.



İşte o sözler;

Torino'nun Rıdvan Yılmaz için ilgisi vardı. Ancak güncel olarak bir teklif yok. Frankfurt takımı bir satış yapacaktı ancak sekteye uğradı. Rıdvan transferi 'şu an' için durdu. Frankfurt bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyordu, bitmedi. Son anda sekteye uğrayınca, Rıdvan'la ilgili transferi şu an için durdurdular. Rıdvan transferi, o satışa bağlı.

"DEFANSA TÜRK STOPER..."

Yabancı futbolcu transferleri olabilir. İki kamp bittikten sonra, teknik heyetin raporuna göre çalışma yapılır. Defansa Türk stoper için çalışmalar devam ediyor. Ersin Destanoğlu için gelen resmi bir teklif yok.

"SERDAR BİR HATA YAPTI"

Serdar Saatçı bizim kardeşimiz. Yanlış bir olay oldu ve kadro dışı kaldı. Bu konuyu başka yerlere çekmeye gerek yok. Dün yaşananlar, gördüklerinizden ibaret. Serdar bir hata yaptı. Kontrat konusunun kararla bir alakası yok.

"İKİSİNİ BİRDEN ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Emrecan ve Emirhan'ın ikisini birden almayı düşünüyoruz. Görüşmeler devam ediyor. İstanbulspor ve Çaykur Rizespor'la temaslarımız var. Kulüpleri bir değer biçti. Emrecan ve Emirhan'ın ikisini birden kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de çok genç ve geleceği olan oyuncular. Beşiktaş'ımızın geleceğiyle ilgili böyle yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.

Wout Weghorst'un 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu var. Burnley, Premier Lig'e çıkamazsa, işimiz çok daha kolay olabilir.



"ROSIER İÇİN 'NE KADAR İSTERSİNİZ?' SORUSU GELDİ"

"Rosier için menajerlerden 'Ne kadar istersiniz?' gibi sorular geldi ancak resmi bir teklif olmadı. Ciddi yatırım yaptığımız bir oyuncu. Yakın gelecekte böyle bir gelişme olacağını sanmıyorum. Ocak ayına bıraktığımız bir transfer de yok. Transfer çok uzun süren bir süreç. Gelecek sezonun yaz dönemi ile alakalı dahi çalışmalarımıza başladık. Sözleşmesi biten oyuncular var ve takip ettiklerimiz de var bunların arasında."

"Türkiye'de şöyle bir algı var; bir oyuncu kiralık gittiği zaman ondan artık medet umulmuyor. Ama bizde kesinlikle böyle değil. Salih ve Kartal gayet iyi performans gösteriyorlar. İspanya kampında da bizimle olacaklardır. Hoca da onların performansından memnun."



"FASSNACHT VE TAYFUR..."

"Christian Fassnacht ve Tayfur Bingöl ile temas halindeyiz, görüşmeler devam ediyor."