BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor.
Hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşılaşan Kartal karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşılaşan Kartal karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni transfer Wout Weghorst'u şimdiden yere göğe sığdıramadı.
Transferi uzun süren ve takıma Avusturya kampının üçüncü gününde katılan Weghorst, ilk günlerden ağırlığını hissettirmeye başladı
Özellikle Weghorst'un çok hazır bir şekilde katılması Valerıen Ismael'i çok mutlu etti.
Weghorst mevcut fiziksel durumu ile oynayabilir halde... Hazır görüntüsü nedeni ile Weghorst'la teşekkür eden Ismael, ilk kez çalışma fırsatı bulduğu oyuncunun özelliklerinden ise fazlasıyla etkilendi.
SAKATLIKTAN KORUYACAK
Wout Weghorst'un fizik gücü için "İnanılmaz" yorumu yapan Fransız çalıştırıcı, oyuncu ile geldiği ilk andan itibaren özel olarak ilgileniyor.
Oyuncularını yeni sezona yüksek tempoda hazırlayan Ismael, kampa geç katılan Weghorst'u sakatlık riskine karşılık da korumak istiyor.
Valerien Ismael, birinci golcü olarak düşündüğü Wout Weghorst'u da hazırlık maçlarında başlangıçta çok yormayacak.
Weghorst fizik olarak takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye geldiğinde Hollandalı daha fazla süre alacak.
Oyuncu için özel program titizlikle hazırlandı.
BEŞiKTAŞ BANA YATIRIM YAPTI!
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst siyah-beyazlı takımın kampında yaptığı açıklamada, "Beşiktaş bana yatırım yaptı.
Amacım goller atmak. Daha önce çok sayıda goller attım, burada da aynısını yapacağım.
Takıma maksimum katkıyı vermek istiyorum. Çok gol atmam gerektiğini biliyorum. Sürekli ceza sahası içinde olacağım ve goller atacağım.
Amacım hocamızın istediği oyuncu tipinde olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.