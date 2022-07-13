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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Yeni sezon transferlerine tek tek imza attıran Kartal'da Hollandalı golcüsü Weghorst rüzgarı esiyor. Avusturya kampına katılan Hollandalı yıldız antremanlarda gösterdiği performans ile Valerien Ismael'i memnun etti. Haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Kartal'da yeni transferler kampa katıldı.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşılaşan Kartal karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni transfer Wout Weghorst'u şimdiden yere göğe sığdıramadı.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Transferi uzun süren ve takıma Avusturya kampının üçüncü gününde katılan Weghorst, ilk günlerden ağırlığını hissettirmeye başladı

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Özellikle Weghorst'un çok hazır bir şekilde katılması Valerıen Ismael'i çok mutlu etti.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Weghorst mevcut fiziksel durumu ile oynayabilir halde... Hazır görüntüsü nedeni ile Weghorst'la teşekkür eden Ismael, ilk kez çalışma fırsatı bulduğu oyuncunun özelliklerinden ise fazlasıyla etkilendi.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

SAKATLIKTAN KORUYACAK
Wout Weghorst'un fizik gücü için "İnanılmaz" yorumu yapan Fransız çalıştırıcı, oyuncu ile geldiği ilk andan itibaren özel olarak ilgileniyor.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Oyuncularını yeni sezona yüksek tempoda hazırlayan Ismael, kampa geç katılan Weghorst'u sakatlık riskine karşılık da korumak istiyor.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Valerien Ismael, birinci golcü olarak düşündüğü Wout Weghorst'u da hazırlık maçlarında başlangıçta çok yormayacak.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Weghorst fizik olarak takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye geldiğinde Hollandalı daha fazla süre alacak.
Oyuncu için özel program titizlikle hazırlandı.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

BEŞiKTAŞ BANA YATIRIM YAPTI!

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst siyah-beyazlı takımın kampında yaptığı açıklamada, "Beşiktaş bana yatırım yaptı.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Amacım goller atmak. Daha önce çok sayıda goller attım, burada da aynısını yapacağım.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Takıma maksimum katkıyı vermek istiyorum. Çok gol atmam gerektiğini biliyorum. Sürekli ceza sahası içinde olacağım ve goller atacağım.

Weghorst performansıyla göz dolduruyor! Ismael'i bile şaşırttı

Amacım hocamızın istediği oyuncu tipinde olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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