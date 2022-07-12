Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Son dakika: Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Son dakika Beşiktaş haberleri:Beşiktaş, Serdar Saatçı'nın Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında oyundan alındıktan sonraki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 21:38 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 21:47
Son dakika: Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş, Viktoria Plzen maçında oyundan çıktıntan sonra doğrudan soyunma odasına giden ve soyunma odasının kapısını tekmeleyen Serdar Saatçı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya'da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır.

Serdar Saatçı yarından (13 Temmuz) itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız"

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