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Muleka "Beşiktaş'ın istemesi yetti"

Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. "Beşiktaş beni isteyince kararım netleşti ve geldim" diyen Kongolu yıldız, "Mazembe'deki dönemimde Beşiktaş'ın bana ilgisi olduğunu çok sonradan Mazembe yöneticilerinden öğrendim. ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Muleka "Beşiktaş'ın istemesi yetti"
Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. "Beşiktaş beni isteyince kararım netleşti ve geldim" diyen Kongolu yıldız, "Mazembe'deki dönemimde Beşiktaş'ın bana ilgisi olduğunu çok sonradan Mazembe yöneticilerinden öğrendim. 9 kardeşli bir ailenin 5. çocuğuyum. Beşiktaş devreye girdiği andan itibaren karar netleşiyor. Beşiktaş seviyesinde bir kulübe gelme kararı, kariyerim için çok önemliydi. Gözüm kapalı bir şekilde, gönül rahatlığıyla Beşiktaş'ı seçtim" dedi. Teknik direktör Valerien İsmael ile ilgili görüşlerini de belirten Muleka, "Valerien Hoca oyun sistemini, felsefesini, çalışma yöntemini, beklentilerini anlattı. Çok istediğini söyledi. Karar vermemde büyük etkisi oldu. Şimdi yapmam gereken; hocamın güvenini karşılamak için hem antrenmanlarda hem maçlarda elimden gelenin en iyisini vermek" diye konuştu.
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