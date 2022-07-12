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Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından Beşiktaş'a bir kez daha geri dönen Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu.Milli futbolcu, "Benim atmadığım zamanlarda Muleka atacak, Weghorst atacak. Onların atmadığı zaman ben atacağım. Böyle şampiyonluk gelecek" dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 20:12
Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, "Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey."

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Ama sezon başı bunun için doğru bir süre" dedi.

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

Beşiktaş'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Cenk Tosun, "Yuvama döndüm, öncelikle onu söylemek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Maça gelecek olursak, kazanmayı hak eden, daha çok gol pozisyonuna giren taraf bizdik."

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

Ancak olmadı. Bunlar bizim için zaten idman maçları. Daha ikinci maçımız. Daha ligin başlamasına uzun bir süre var.

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

Onun için her maçta iyi ve kötü şeyleri çıkartıp, sonraki maçlarda daha iyisini yapmak istiyoruz. Hocanın yeni bir sistemi var, onu oturtmaya çalışıyoruz. Kamp güzel geçiyor. Allah'a şükür şu ana kadar büyük bir sakatlık vermedik. İyi dinlenip, burada son maçımızı oynayıp sonrasında İstanbul'a gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

"BAZEN BEN BAZEN MULEKA VE WEGHORST ATACAK. ŞAMPİYONLUK BÖYLE GELECEK"

Muleka, Weghorst ve kendisinin farklı tipte forvet oyuncuları olduğuna dikkat çeken Cenk Tosun, "Hepimizin farklı tip forvetler olması, hocanın elini güçlendiriyor bana göre."

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

Her taktiğe başka forvetle çıkabilir. Ben bunu daha önce söylemiştim. Benim atmadığım zamanlarda Muleka atacak, Weghorst atacak. Onların atmadığı zaman ben atacağım. Böyle şampiyonluk gelecek.

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

3'lü defans oynuyoruz. 3-5-2 tarzında, çift forvet oynuyoruz.

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

"Güzel bir sistem. Antrenmanlarda, maçlarda onun üstüne çalışıyoruz. Hocanın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Süper Lig'in ilk maçına tamamen hazır olma niyetindeyiz" diye konuştu.

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

"YÜZDE 100 HAZIR OLMADIĞIM İÇİN BU MAÇLAR BANA İYİ GELİYOR"

Hazırlık maçlarının kendisi için çok iyi olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Şu an iyiyim. Uzun süredir maç oynamadım. Everton'da bazen oyuna giriyordum 5, 10 dakika. Ama bunlar uzun süreler değil. Şimdi iki maçta da 45'er dakika oynadım."

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

"Bu iyi bir şey. Yüzde 100 hazır olmadığım için bu maçlar bana iyi geliyor. Böyle yavaş yavaş üstüne koyarak lige hazır olacağım. Henüz kimse yüzde 100'ünde değil. İnşallah lige kadar oraya geliriz.

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

"MODERN FUTBOL OYNATMAYA ÇALIŞAN HOCALARIN TÜRKİYE'YE GELMESİ BÜYÜK BİR AVANTAJ"

Modern futbol oynatan teknik adamların Türkiye'ye gelmesinin büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Cenk Tosun, sözlerini şöyle noktaladı:

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

"Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey. "

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri!

"Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Ama sezon başı bunun için doğru bir süre. Dediğim gibi ligin başlamasına uzun bir süre var. O zamana kadar yüzde yüz hazır oluruz."

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