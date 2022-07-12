Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Valerien Ismael yönetiminde yoğun kamp dönemi sürüyor. Werder Bremen'i 2-1 yenen Beşiktaş, 2. hazırlık maçında Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 16:00 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 16:10
BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı 12 Temmuz Salı günü oynanacak ve maç saat 17:00'da başlayacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

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