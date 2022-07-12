Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, 2. hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Beşiktaş ilk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1 yenmişti. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 09:38 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 10:00
BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı 12 Temmuz Salı günü oynanacak ve maç saat 17:00'da başlayacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

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