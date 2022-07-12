Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI CANLI İZLE 💥 | Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI CANLI İZLE 💥 | Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da beklentileri karşılayamayan Beşiktaş 2022-2023 sezonunda şampiyonluk hedefliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kartal, Viktoria Plzen ile hazırlık maçı yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 13:00 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 13:00
BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI CANLI İZLE 💥 | Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

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Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı 12 Temmuz Salı günü oynanacak ve maç saat 17:00'da başlayacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

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