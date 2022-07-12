BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI CANLI İZLE 💥 | Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı 12 Temmuz Salı günü oynanacak ve maç saat 17:00'da başlayacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.