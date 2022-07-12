Beşiktaş Viktoria Plzen maçı CANLI

Süper Lig öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, son olarak Werder Bremen ile hazırlık maçına çıkmış ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş - viktoria Plzen maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ - Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Salih, Gedson, Umut, Emirhan Delibaş, Boyd, Cenk

VIKTORIA PLZEN - Staněk, Pernica, Čihák, Havel, Řezník, Kalvach, Bucha, Sýkora, Mosquera, Kopic, Chorý



BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı 12 Temmuz Salı günü 17:00'da başladı. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.