Tayfur Bingöl'den dikkat çeken paylaşım! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Alanyasporlu Tayfur Bingöl'den flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılara transfer olmak isteyen tecrübeli kanat oyuncusu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Alanyasporforması giyen ve Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Tayfur Bingöl, paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen futbolculardan biri olan Tayfur, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Tayfur paylaştığı bir antrenman fotoğrafına, "Kadere inanırım, olacak olacak" notunu düştü. Futbolcunun bu paylaşımı, Beşiktaş'a transfer olma isteğini gösteriyor. Tayfur, daha önce de kartal emojili bir paylaşım yapmıştı.