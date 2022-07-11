Haberler Beşiktaş Tayfur Bingöl'den dikkat çeken paylaşım! Beşiktaş...

Tayfur Bingöl'den dikkat çeken paylaşım! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Alanyasporlu Tayfur Bingöl'den flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılara transfer olmak isteyen tecrübeli kanat oyuncusu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Tayfur Bingöl'den dikkat çeken paylaşım! Beşiktaş...

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Alanyaspor forması giyen ve Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Tayfur Bingöl, paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen futbolculardan biri olan Tayfur, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Tayfur paylaştığı bir antrenman fotoğrafına, "Kadere inanırım, olacak olacak" notunu düştü. Futbolcunun bu paylaşımı, Beşiktaş'a transfer olma isteğini gösteriyor. Tayfur, daha önce de kartal emojili bir paylaşım yapmıştı.
DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe, Hull City'yi son anlarda devirdi! Arda Güler ve İsmail Yüksek geceye damga vurdu...
Mersin'de şoförün ihmali ölüm getirdi! Kapısı açık minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Fırtına'dan stoper hamlesi! İlk teklif sunuldu
Gueye'de gözler Campos'ta! Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig devi için flaş forvet iddiası!
Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İdmana çıktı İdmana çıktı 06:31
Fener havalarda! Fener havalarda! 00:31
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! 00:31
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:28
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:26
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:59
Daha Eski
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:58
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:37
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:34
Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada 23:29