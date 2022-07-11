"Bu takımın kaptanı olmak büyük onur"

Beşiktaş'ın tecrübeli Brezilya'lı orta saha oyuncusu Josef de Souza, "Geçen sene ne kadar başarısız olsak da taraftarlarımız stadyumu sürekli doldurdu. Onlarsız bir şey düşünemiyorum. Onlar olmasaydı geçen yıl ligi çok daha kötü bir durumda bitirebilirdik. Onlara geçen sezon yaşatamadığımız mutluluğu, sevinci bu sezon yaşatacağımızın sözünü veriyorum" dedi. Yeni sezon öncesinde kaptanlık pazubandını alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef, siyah-beyazlı ekibin Avusturya kampında özel açıklamalarda bulundu.

BU KADAR ÇALIŞTIĞIMI HATIRLAMIYORUM

Yoğun bir kamp döneminden geçtiklerini belirten Josef, bu çalışmanın meyvesini sezon içinde alacaklarını söyledi. Herkesin gerekli fedakarlığı gösterdiğine dikkat çeken tecrübeli futbolcu "Çok çalışıyoruz. Ben kariyerimde futbol oynamaya başladığımdan beri hiçbir hazırlık kampında bu kadar fazla idman yaptığımı, çalıştığımı hatırlamıyorum ki bu çok iyi bir şey. Gerek hocalarımız gerek futbolcular hepimiz fedakarlık yapıyoruz. Bu fedakarlığın, çok çalışmanın, yoğun çalışmanın meyvesini de sezon başlayınca alacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Yeni arkadaşlarımızda geliyor. Bazı arkadaşlarımız da gelecektir aramıza. Birbirimizi iyi tanıyoruz." şeklinde konuştu.

GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ BİR SEZON OLACAK

Geçen sezon takıma önemli isimlerin geldiğini, bunun da büyük bir beklenti yarattığını söyleyen Josef, "Tabi ki sebebi aslında bunun biraz da beklentinin yüksek olmasıydı. Belki de şampiyonluğun getirdiği rehavet diyebilirim. Çok kaliteli oyuncular, çok önemli isimler geldi ve bu isimler büyük bir beklenti yarattı. Bu yüzden de istediğimiz başarıyı yakalayamadık. Bu sene için konuşacak olursam ciddi anlamda çok iyi oyuncular, kazanma hırsı, isteği olan, başarılı olmak isteyen oyuncular takımımıza dahil oluyor. Bu sene; bu hırsla, oyuncuların kazanma isteğiyle ki futboldaki en önemli şey bu savaşma ve kazanma isteği. Geçen seneye göre çok daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.

3-4-3 SİSTEMİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ!

Valerien Ismael'in tercih ettiği 3-4-3 dizilişiyle şampiyon olacaklarını aktaran Josef, "Biz bu sistemle en iyi yerde bitiririz ligi ki o da şampiyonluk. Sistemi iyi anlamalı ve iyi çalışmalıyız. Bu sistemle şampiyon oluruz. Hocamız geçen sezon, ligin sonlarında geldi. Son zamanlarda geldiği için bu sistemi oturtmamız için yeterli zaman yoktu. Fakat şimdi hocamızla beraber çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Hocamızın bu sistem özelinde bizden istediklerini iyi anlıyoruz ve bunları sahaya iyi yansıtıyoruz. İdmanlar özelinde söylüyorum. Bu sisteme adapte oluyoruz ve biz bu sistemle, bu sene şampiyon olacağız" diye konuştu.

KAPTANLIK YAPTIĞIM İÇİN MÜTEŞEKKİRİM

Beşiktaş'ta kaptanlık görevine getirildiği için onur duyduğunu söyleyen Josef, "Yani benim için aslında kaptanlık pazubandı yalnızca bir detay. Çünkü benim futbol karakterim; gençken de her zaman, oynadığım her takımda, soyunma odasında, sahada takım arkadaşlarımı sürekli motive etmek; savaşmaları, sahada işleri yoluna koymaları için her zaman onlarla konuşmaktı. Bu yüzden ben kendimi hep kaptan gibi hissediyorum zaten. Ancak tabii ki Beşiktaş'ın bu onuru bana vermesi dolayısıyla da müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Atiba gibi Necip gibi kulübün değerli simge isimleriyle birlikte, kaptanlardan biri olmak benim için büyük bir onur. Ciddi anlamda mutluyum" diye konuştu.

BURADA BIRAKMAK İSTİYORUM

Daha önce F.Bahçe'de forma giyen Brezilyalı, ileriki yıllarda G.Saray'dan teklif gelmesi halinde cevabının ne olacağıyla ilgili, "Şu anda 33 yaşındayım ve burada inanılmaz mutluyum. Kendimi Beşiktaş'ta çok iyi hissediyorum. Tüm takımlara saygı var ama bundan sonra böyle bir ihtimal asla olamaz. Ben Türkiye'de Beşiktaş'ta devam edip, şampiyon olmak istiyorum. Buradan ayrıldığım zaman da öyle bir ihtimal olmaz zaten. Saygı duymakla beraber belki Brezilya'ya dönüp Brezilya'da yetiştiğim takımda oynayıp, orada bırakırım. Ancak Beşiktaş'ta devam etmek ve futbolu burada bırakmak istiyorum." dedi.

40-50 BİN KİŞİNİN SUSTUĞUNU GÖRMEK ÇOK FARKLI BİR DUYGU

Brezilyalı futbolcu iç saha mı yoksa deplasman derbilerinde mi gol atmanın önemli olduğu sorusuna "Yani ikisi de tabi çok güzel ama bence deplasmanda gol atmak. F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon gibi deplasmanlarda gol atıp 40, 50 bin kişinin sustuğunu görmek, onlar susarken sevinçle bağırmak ve golü kutlamak ciddi anlamda çok değerli bir şey. Tabi ki kendi taraftarlarımızın önünde gol attığımdaki o Coşkuyu da hissetmek benim için çok önemli ama deplasmanda atıp taraftarların sustuğunu görmek çok daha farklı bir duygu" diye cevap verdi.

KARŞILIKLI GÜVEN İLİŞKİMİZ VAR

Bir antrenman sonrasında teknik direktör Valerien Ismael ile yaptığı konuşma sorulan Brezilyalı orta saha, "Çok normal bir konuşmaydı. Hocayla oyuncu arasında olabilecek bir konuşmaydı. Hocamızla aramızda karşılıklı bir güven ilişkimiz var. Tecrübeli bir oyuncu olduğum için kendisiyle genel olarak kampla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Gayet normal bir konuşmaydı" şeklinde konuştu.

GEDSON'A KARŞI OYNAMAK İSTEMEZDİM

Bir sürü orta sahamız var. Orta sahada sadece Gedson ile ikimizin oynayacağını söyleyemem. Ama tabi ki Gedson hakkında konuşulacak çok fazla bir şey yok. Gerçekten muazzam bir kalite, çok iyi bir yetenek. Portekizce konuştuğu için kendisiyle iletişimim daha rahat oluyor. Ciddi anlamda saha içinde de saha dışında çok profesyonel ve çok iyi biri. Gedson'un transfer edildiğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Çünkü Gedson'a karşı oynamak istemezdim, beni çok zorlardı.

TÜRKİYE SAYESİNDE

Türk vatandaşı olma ve milli takımda forma giyme isteğini yineleyen Josef, "Şu anda bu durumla ilgili gelişme yok. Bu isteğimi daha önce dile getirmiştim. Bunun kolay olmadığını zaten biliyoruz. Bürokratik bir süreç. Türkiye benim için çok değerli ve önemli. Bana her şeyimi veren bir ülke. Ben şu anda Josef de Souza'ysam bu Türkiye'nin sayesinde.

BU SEZON DAHA FARKLI OLACAK

Son olarak taraftarlara mesaj veren yıldız oyuncu: "Bizi desteklemelerini istiyorum. Zaten bu konuda onlara hiçbir şey diyemiyorum, inanılmazlar. Geçen sene ne kadar başarısız olsak da stadyumu doldurdular. Onlarsız bir şey düşünemiyorum. Onlar olmasaydı geçen yıl ligi çok daha kötü bir durumda bitirebilirdik. Bu sene şundan emin olsunlar kendim ve takımım adına sahada savaşan, her şeyini veren bir Beşiktaş görecekler. Onlara geçen sezon yaşatamadığımız mutluluğu, sevinci bu sezon yaşatacağımızın sözünü veriyorum. Onlar için savaşacağız."

BEŞİKTAŞ'A GOL ATMADIM, BU TANRININ BANA BİR LÜTFU

Derbilerde attığı goller hakkında düşüncelerini açıklayan Josef de Souza, "Bu konuda Tanrı bana gerçekten yardım ediyor. Bu anlamda çok müteşekkirim, sürekli şükrediyorum. Çünkü G.Saray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a gol attım. F.Bahçe'de oynarken de. Ancak Beşiktaş'a gol atmadım. Beşiktaş'a karşı golüm yok. Bu yüzden ciddi anlamda bu konu benim için çok önemli bir detay. Tanrının bana bir lütfu diyeyim bunun için. Tabi ki derbilerde gol atmak çok önemli. Derbiler önemli detaylar. Yani ligin ciddi anlamda zevkini arttıran maçlar. O yüzden derbide gol attığım için hep şükrediyorum tanrıya" diye konuştu.