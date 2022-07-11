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Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka açıklamalarda bulundu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'e damga vuran Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı. Avusturya kampına katılan siyah beyazlıların yeni yıldızı A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:29 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:50
Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka açıklamalarda bulundu

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'e damga vuran Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.

Avusturya kampına katılan siyah beyazlıların yeni yıldızı A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İŞTE MULEKA'NIN AÇIKLAMALARI:

"9 kardeşiz. Ben tam ortancayım. 4 erkek, 4 kız kardeşim var. Afrika'daki her çocuk gibi futbola sokakta başladım."

"Ben dindar bir insanım. Her şeyden önce bu Tanrı'nın bir lütfu. Onun desteğiyle bu başarıyı kazanma şansına eriştim."

"Afrika'daki her çocuk gibi futbola sokakta başladım. Dindar bir insanım. Her şeyden önce bu Tanrı'nın bir lütfu. Onun desteğiyle bu başarıyı kazanma şansına eriştim."

"Kasımpaşa'daki ilk anımdan itibaren kulüp bünyesindeki herkes, bana duydukları güveni çok yoğun bir şekilde hissettirdiler. Bunun başarımda etkisi var. Ben dindar bir insanın. Her şeyden önce bu tanrının bir lütfu. Onun yardımıyla bu başarıyı yakaladım."

"Beşiktaş, bana bir teklifle geldiğinde kulübün tarihi, her sene Avrupa'da olması ve büyüklüğünü düşündüğünüzde nereye transfer olacağınıza dair kararınız netleşiyor. Beşiktaş seviyesinde bir takıma gelmek, kariyerim için çok önemliydi."

"Mazembe'deki dönemimde Beşiktaş'ın bana ilgisi olduğunu çok sonradan Mazembe yöneticilerinden öğrendim. Öğrendiğimde Standard Liege'e imza atmıştım. Günün sonunda Türkiye ile bir şekilde uzun zamandır devam eden bir bağlantım vardı. Nihayetinde buradayım."

"Kasımpaşa beni kadrosuna katmak için son güne kadar ısrarcı oldu. Beni çok eski günlerden takip ediyorlardı. İki kulüp arasında tercih yapmam gerektiğinde gözüm kapalı şekilde Beşiktaş'ı seçtim."

"Ben bir hücum oyuncusuyum. Hocamız beni farklı yerlerde kullanmak isteyebilir, sezon içerisinde değişiklikler olabilir. Benim çok çalışarak hocamızı formayı istediğime ikna etmem gerekiyor."

"Oynadığım her maçta daha iyisini yaparak, gol atarak takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Taraftarlar, bu kulübe büyük bir tutkuyla bağlı. Onları mutlu etmek istiyorum."

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