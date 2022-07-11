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Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 mağlup ederken, göze çarpan bir isim oldu. Beşiktaş'ın altyapısında oynayan Badra Cisse, teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girmeyi başardı. Bununla beraber Beşiktaş, Badra Cisse için 'yerli' planını belirledi. Eğer bu plan uygulanırsa, Beşiktaş milyon euroları cebinde tutacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:09 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:12
Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

Genç oyuncular performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

Bunlardan biri fazlasıyla dikkat çekti: Badra Cisse...

Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

Siyah beyazlı yönetim stoper transferi için büyük uğraşlar veriyor.

Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

Kara Kartal, yüksek maliyetlerle de baş etmeye çalışıyor.

Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

Bu süreçte Cisse'nin performansı teknik direktör Valerien Ismael'in dikkatini çekti.

Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

Fransız teknik adam, her transfer için birlikte çalıştığı Ceyhun Kazancı'ya 19 yaşındaki oyuncunun istediği özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

BÜYÜK ENGEL
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Badra Cisse, eğer A takıma alınırsa Beşiktaş bir anda milyonlarca euroyu kasasından çıkarmaktan kurtulacak.

Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

Ancak bunun önünde ciddi bir engel var.

Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

UEFA'nın belirlediği kurallara göre Badra Cisse, Beşiktaş altyapısından yetiştiği için yerli statüde sayılıyor.

Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

Ama Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın belirlediği kuralı tanımıyor.

Beşiktaş Badra Cisse'i Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

Bununla beraber Badra Cisse, yabancı statüsünde görülüyor.

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