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Vodafone Park hazır

Geçtiğimiz sezon teknik ekip ve futbolcuların şikayetçi olduğu Vodafone Park'ın çimleri değişti. Zemine serilen çimlere hibrit çakma işleminin son aşamaya geldiği statta, bütün işlemlerin tamamlanması ve Kayserispor ile 7-8 Ağustos'ta oynanması beklenen sezonun açılış maçına yetişmesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Vodafone Park hazır
Geçtiğimiz sezon teknik ekip ve futbolcuların şikayetçi olduğu Vodafone Park'ın çimleri değişti. Zemine serilen çimlere hibrit çakma işleminin son aşamaya geldiği statta, bütün işlemlerin tamamlanması ve Kayserispor ile 7-8 Ağustos'ta oynanması beklenen sezonun açılış maçına yetişmesi bekleniyor. Yeni çim serme ve hibrit çakma işlemlerinin Beşiktaş'a maliyetinin 2 milyon TL'yi geçtiği belirtiliyor.
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