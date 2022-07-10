Kartal hızlı başladı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk maçında Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar mücadeleye Ersin, Welinton, Necip, Montero; Rosier, Josef, Gedson, Umut; Hasic, Boyd ve Cenk Tosun ilk 11'iyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da temkinli bir futbol ortaya koyarken, ilk 45 dakika 0-0 golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarının başında Alman temsilcisi Eren Dinkçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 46'ncı dakikada 3, 61'de de 8 oyuncu daha değiştiren siyah-beyazlılar oyunun üstünlüğünü eline aldı. 68'te Salih Uçan'ın penaltı golüyle skora denge getiren temsilcimiz, 77'de Emirhan Delibaş'ın asistinde Oğuzhan Akgün'ün golüyle skoru 2-1'e getirdi ve sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

2. RAKİP VIKTORIA PLZEN

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, 16 Temmuz'a kadar burada kalacak. Dün akşam ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 mağlup eden Kara Kartal, Avusturya kampındaki ikinci maçında 12 Temmuz'da Viktoria Plzen, üçüncü maçında da 15 Temmuz'da Mainz ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kampta olacak.