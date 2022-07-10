Kaptanlık pazubandı Josef’te

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde kaptanlık bazubandı el değiştirdi. Kanadalı yıldız Atiba'nın kulübede başladığı karşılaşmada, Necip'in ilk 11'de olmasına rağmen kaptanlık bandını takan isim Josef de Souza oldu.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde kaptanlık bazubandı el değiştirdi. Kanadalı yıldız Atiba'nın kulübede başladığı karşılaşmada, Necip'in ilk 11'de olmasına rağmen kaptanlık bandını takan isim Josef de Souza oldu. Bu kararı teknik direktör Valerien Ismael verirken, Sambacı yeni sezonun ilk maçında mesaiye kaptan olarak başladı. Josef ikinci yarının başında oyundan alındı.