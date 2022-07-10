Hazırlıklar tam gaz sürüyor

Kartal, Avusturya kampına dün sabah idmanıyla devam etti. idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Bugün maçta oynayacak olan oyuncularımız duran top çalışması yaptı. Diğer oyuncularımız istasyon çalışması, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Oyuncuların bir hayli hırslı olması dikkatlerden kaçmadı.

YENİLER İDMANA ÇIKTI

Siyah-beyazlı takımın yeni golcüleri Weghorst ile Muleka dün takımla birlikte çalıştı. İkilinin sempatik tavırları takıma hemen alıştıkları şeklinde yorumlandı. Ayrıca kulübün sosyal medya hesaplarından oyuncuların ilk idman fotoğrafları paylaşıldı ve taraftarlardan on binlerce beğeni aldı.