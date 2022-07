Çok gol atarız

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Ghezzal, Cenk Tosun, Muleka ve Weghorst'u transferlerinin kendisini sevindirdiğini söyledi. Ghezzal, gerçekleştirilen transferlerin başarı isteğini ortaya koyduğunu dile getirirken, "Kulübün başarılı olma isteğini bu tür iyi isimlerle göstermesi çok önemli" ifadelerini kullandı. Ghezzal, "Hücumda farklı varyasyonlarla, daha farklı taktiklerle gol aramamız önemli olacak. Daha fazla şans bulacağız, daha fazla fırsat yakalayacağız. Bu sezon çok gol atan bir takım olacağız" dedi.

KALİTELİ İSİMLERLE GÜÇLENDİK

Ghezzal şöyle devam etti: "İyi oyuncular geldi, bazı iyi oyuncularımız da gitti. Onlarla oynayacağım için çok heyecanlıyım. Yaklaşık bir ay idman yapacağız, hazırlık maçları oynayacağız. Bu süreçte birbirimizi daha iyi tanıyacağız ve daha iyi bir uyum oluşturacağız. Çok kaliteli isimler geldi ve bu yüzden ben gerçekten mutluyum. Beşiktaş zaten her zaman iyi isimler alan büyük bir takım. Beraber çalışıp, lige en iyi şekilde başlayacağız. Bir kere yaşadığım şampiyonluğu tekrar yaşamak için gerçekten çok heyecanlı ve hırslıyım.

HEPSİ FARKLI

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, siyah-beyazlı takımda birlikte çalıştığı teknik adamları tek bir kelime ile anlatması istenince; Sergen Yalçın için "Efsane", Önder Karaveli için "Tutku", Valerien Ismael için "Hırs" ifadelerini kullandı. Ghezzal; Batshuayi ve Larin için "Onlar hakkında asla kötü bir şey söyleyemem. Çok yetenekli, kaliteli oyuncular. Her şeylerini verdiler" diye konuştu.

İDMANLAR SIKI VE AĞIR

Ben kampa yeni katıldım, sıkı ve ağır idmanlara başladım. Sezona çok iyi bir giriş yapmak için çok çalışmalıyız. Kamp ortamı çok iyi. İyi bir takım ruhu var. O yüzden her şey çok iyi gidiyor. Beşiktaş zaten kulüp kültürü gereği hep bir aile ortamına sahiptir. Biz oyuncular olarak burada birbirimizi kardeş olarak görüyoruz. Aile olarak gördüğümüzü de yeni katılan her oyuncuya hissettiriyoruz. Takımdaki arkadaşlık ortamı en üst seviyede.

SAVAŞAN BİR TAKIMIZ

Rosier iki yıl önce geldiğinde, 'İnşallah Beşiktaş şampiyon' demişti. Ben de onu söyleyebilirim. Sözünü vereceğim tek şey sahada savaşan, her zaman her şeyini veren bir takım görecekleri. Yeni oyuncularımız ve yeni sistemimiz var. Beşiktaş olarak biz her maça kazanmak için çıkacağız. Onlara sabredin diye bir istekte bulunamam çünkü en iyisini hak ediyorlar. Biz onlara en iyisini vermek için savaşacağız. Bunun sözünü veriyorum.

10 NUMARA OYNAYABİLİRİM

Her sisteme uyum sağlamak zorundayız. 3-4-3 sisteminde bu sezon on numara pozisyonunda daha çok oynayacağımı düşünüyorum. Daha serbest şekilde hücum oyuncularımıza pozisyon oluşturmaya çalışacağım. Sistemin takıma uygunluğu önemli. Kariyerim boyunca genelde sağ kanatta oynadım. On numara tabii ki benim için farklı pozisyon ama bu sistemde hocamın vereceği her görevi takım için yerine getireceğim.

TÜRKİYE MÜKEMMEL ÜLKE

İstanbul'da yaşamak benim ve ailem için çok keyifli. Zaten Müslüman bir ülke Türkiye. Bu anlamda adaptasyonum çok iyi oluyor. Her şey harika, mükemmel. Umarım uzun yıllar İstanbul'da yaşarım. Bu arada Tüm Müslüman alemineiyi bayramlar diliyorum. Umarım kestikleri kurbanlar Allah tarafından kabul edilir. Aileleriyle, sevdikleriyle iyi bayramlar diliyorum. Bu arada Beşiktaş'ın gençleştirme projesi mantıklı ve akıllı bir iş.