BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.
Transferde de hareketli günler geçiren siyah-beyazlılar Weghorst, Cenk Tosun, Muleka ve Saiss gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri de genç futbolcu Can Bozdoğan'dı...
Bonservisi Schalke'de bulunan Can'la ilgili o detay dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Can Bozdoğan, Schalke'ye döndü.
Beşiktaş, Can için Alman kulübüyle pazarlıklarını halen sürdürse de olumlu sonuç alamadı.
Ancak takımdan ayrılan Vida ve Larin gibi isimler resmi siteden silinirken, Can'ın adının kalması dikkat çekti.
CAN BOZDOĞAN KİMDİR?
5 Nisan 2001 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Kariyerine Köln altyapısında başladı.
2019'da Schalke 04'e transfer oldu.
2021'de ise Beşiktaş'a kiralandı.
Süper Lig'de 22 karşılaşmada görev aldı.
Can Bozdoğan, bu maçlarda 1 gol ve 1 asiste imzasını attı.
Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Can'ın güncel piyasa değeri 4.3 milyon euro...