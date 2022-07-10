Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlı takımda geleceği merak konusu olan Can Bozdoğan kulübü Schalke'ye geri dönmüştü. Genç futbolcu ile ilgili o detay dikkat çekti. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 10:03
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay

Transferde de hareketli günler geçiren siyah-beyazlılar Weghorst, Cenk Tosun, Muleka ve Saiss gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay

Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri de genç futbolcu Can Bozdoğan'dı...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay

Bonservisi Schalke'de bulunan Can'la ilgili o detay dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Can Bozdoğan, Schalke'ye döndü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay

Beşiktaş, Can için Alman kulübüyle pazarlıklarını halen sürdürse de olumlu sonuç alamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay

Ancak takımdan ayrılan Vida ve Larin gibi isimler resmi siteden silinirken, Can'ın adının kalması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay

CAN BOZDOĞAN KİMDİR?

5 Nisan 2001 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay

Kariyerine Köln altyapısında başladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isme övgüler yağdırdı! "Yılın transferi olabilir"
Kartal Amartey transferinde ısrarcı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
CANLI ALTIN FİYATLARI - 9 Temmuz Cumartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta? 09:47
O isme övgüler yağdırdı! "Yılın transferi olabilir" O isme övgüler yağdırdı! "Yılın transferi olabilir" 08:44
Flaş yorum! "Birkaç orta saha almalı" Flaş yorum! "Birkaç orta saha almalı" 08:05
Arao'da Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası Arao'da Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası 00:23
Transfer şart Transfer şart 00:17
Tatsız prova Tatsız prova 00:16
Daha Eski
Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! 00:08
Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! 00:08
Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..." Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..." 00:00
G.Saray'dan tatsız prova! G.Saray'dan tatsız prova! 23:59
G.Saray B planını belirledi! Pedro olmazsa o gelecek G.Saray B planını belirledi! Pedro olmazsa o gelecek 23:59
Valerien Ismael'den transfer açıklaması! Valerien Ismael'den transfer açıklaması! 23:59