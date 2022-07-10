BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Bunun yanı sıra Rosier'e iyi bir alternatif gerekiyor. Rıdvan giderse de sola transfer şart gibi... Ben Atınç Nukan ve Emre Mor'u da takımda görmek çok istemiştim ama sağlık olsun. Benim önerdiğim isimler yine başka bahara kaldı.