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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde de hareketli günler geçiriyor. Kara Kartal Weghorst, Cenk Tosun, Romain Saiss ve Jackson Muleka gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da siyah-beyazlıların transferlerini değerlendirirken o isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 08:48
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

SİNAN VARDAR - SÜPER TRANSFERLER

Beşiktaş, transfer bombalarını ardı ardına patlatıyor. Geçen sezonki gibi bu sezon da en sükseli transferler Beşiktaş tarafından yapılıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Weghorst, Muleka, Saiss transferleri spor kamuoyunun en çok konuştuğu isimler oldu. Beşiktaşlılar bu transferlerden çok mutlu oldular.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

"Weghorst Süper Lig'e gelmez" diyorlardı ama o artık bir Kartal. Beşiktaş'ın Weghorst gibi pivot bir santrfora yıllardır çok ihtiyacı vardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Hollanda milli takımı forması giyen bu oyuncunun bir özelliği de aileden zengin olması... Petrol zengini bir ailenin çocuğu olması itibariyle onu diğer para için imza atan yabancı oyunculardan ayırt etmek gerekir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

İlk yaptığı açıklama da dikkatimi çekti, "Transfer döneminde Hollanda milli takımı teknik direktörü Louis Van Gaal, Beşiktaş'ı tercih etmemi önerdi"... Bu sözler onun nasıl bir profesyonel olduğunu gösteriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Stili Mario Gomez'i andırıyor. Umarım attığı gollerle de Gomez etkisi yapar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Savunmaya alınan Saiss için iyi şeyler duydum. Premier Lig'den gelmesi de önemli... Ama savunmaya bir isim daha gerekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan'la yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini duyuyorum. Emrecan gelecek vadeden bir oyuncu. Transfer edilirse yabancı kontenjanı için yer açılır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Doğrusu en çok sevindiğim transfer Muleka oldu. Kasımpaşa'da çok beğenerek izlediğim bir oyuncuydu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bu oyuncuyu özel olarak istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Jackson Muleka attığı goller, yaşının henüz 22 olması ve oyun zekasıyla yılın transferi olabilir düşüncesindeyim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Yeniden Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun da formaya aday isimlerden biri olacak. Umarım sakatlığı futbol oynamasına engel olmaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Gedson Fernandes transferini de 'es' geçmeyelim. Beşiktaş'ta patlama yapacak yetenekte bir isim... Özellikle ara pasları rakip takımların korkulu rüyası olacak gibi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Beşiktaş'ın Ghezzal'ın yanına iyi bir 10 numaraya ihtiyacı var. Alex Teixeira'nın sorunsuz bir şekilde ayrılmasının ardından bu mevkiiye de iyi bir transfer yapılması gerekir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Bunun yanı sıra Rosier'e iyi bir alternatif gerekiyor. Rıdvan giderse de sola transfer şart gibi... Ben Atınç Nukan ve Emre Mor'u da takımda görmek çok istemiştim ama sağlık olsun. Benim önerdiğim isimler yine başka bahara kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'ın o transferine büyük övgü!

Transfer döneminde her şey çok hızlı gelişiyor ama genel itibariyle Beşiktaşlılar yeni gelen isimlerden çok memnun. Tabii iyi transfer yetmez, saha içinde de iyi organize olmak gerekir. Umarım Beşiktaş için çok güzel bir sezon olur.

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