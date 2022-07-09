Tayfur Bingöl’e izin yok

Beşiktaş'ın sol bek için listesine aldığı isimlerden olan Tayfur Bingöl konusunda Alanyaspor'un bonservis inadı devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun 'Gitmek istiyorum' diyerek kulübüne yaptığı ayrılık talebi reddedilirken; Güney temsilcisi 2 milyon euro bonserviste ısrarcı.
Beşiktaş'ınsol bek için listesine aldığı isimlerden olan Tayfur Bingöl konusunda Alanyaspor'un bonservis inadı devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun 'Gitmek istiyorum' diyerek kulübüne yaptığı ayrılık talebi reddedilirken; Güney temsilcisi 2 milyon euro bonserviste ısrarcı.