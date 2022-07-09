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Tam saha pres

Avusturya kampında oyuncularının adeta pestilini çıkartan Fransız hoca, yeni sezonda rakibe top göstermeyecek baskılı bir takım yaratma peşinde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Tam saha pres
Beşiktaş, Avusturya'da yaptığı yeni sezon hazırlık kampında oldukça yoğun bir tempoda çalışıyor. Günde çift idman yapan siyah-beyazlı futbolcular, teknik direktör Valerien Ismael'in antrenman temposunun çok yüksek olduğunun altını çizerek, "Uzun zamandır böylesi bir kamp temposu görmedik" diye konuşuyorlar. Antrenmanların ilk 20 dakikasında kondisyon hareketleri yapan takım, hemen peşinden taktik çalışmalara geçiyor ve neredeyse hiç durmuyor. Taktik antrenmanda bile sahanın tamamını kullanan Valerien Ismael, uygulatmak istediği 3-4-3 sisteminin ayrıntılarını sürekli olarak tekrar ettiriyor. 3-4-3, 3-4-1-2 gibi varyasyonları deneyen Ismael'in ana felsefesi, maçı rakip yarı alana yıkarak yoğun presle top kapmak ve hemen hücum organizasyonu oluşturmak. Topu kaybettikten sonra kazanmak için anında harekete geçmek gerektiğini sürekli tekrarlayan teknik adam, futbolcuların verdiği reaksiyondan memnun görünüyor.
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