Rıdvan&Serdar’ın morali bozuk

Beşiktaş'ın iki genç yıldızı Rıdvan Yılmaz ile Serdar Saatçı'nın Avusturya kampında morallerinin bozuk olduğu dikkat çekiyor. Rıdvan'ın, Frankfurt'a transferi büyük oranda sona ererken, genç yetenek ile benzer kaderi yaşayan diğer oyuncu Serdar Saatçı da, gelen tekliflerin kabul görmemesi nedeniyle moralsiz.
Beşiktaş'ıniki genç yıldızı Rıdvan Yılmaz ile Serdar Saatçı'nın Avusturya kampında morallerinin bozuk olduğu dikkat çekiyor. Rıdvan'ın, Frankfurt'a transferi büyük oranda sona ererken, genç yetenek ile benzer kaderi yaşayan diğer oyuncu Serdar Saatçı da, gelen tekliflerin kabul görmemesi nedeniyle moralsiz. İki oyuncu da düşük motivasyonla çalışmayı sürdürüyor.