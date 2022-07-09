Rakip Werder Bremen

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bu akşam Bundesliga ekibi Werder Bremen ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş - Werder Bremen maçı bugün TSİ 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada D Smart'tan naklen yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bu akşam Bundesliga ekibi Werder Bremen ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş - Werder Bremen maçı bugün TSİ 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada D Smart'tan naklen yayınlanacak.