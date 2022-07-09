Kazancı’dan 5’te 5

Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük görevine getirildikten sonra eleştirilere maruz kalan Ceyhun Kazancı, 13 gün içinde 5 transferi bitirerek takdir topladı. Beşiktaş bu dönemde Gedson, Saiss, Cenk Tosun, Weghorst ve Muleka'yı renklerine katarken; oyuncuların tamamı kampa katıldı.
Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük görevine getirildikten sonra eleştirilere maruz kalan Ceyhun Kazancı, 13 gün içinde 5 transferi bitirerek takdir topladı. Beşiktaş bu dönemde Gedson, Saiss, Cenk Tosun, Weghorst ve Muleka'yı renklerine katarken; oyuncuların tamamı kampa katıldı.