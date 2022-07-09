Emirhan seferi haftaya

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu için de nabız yokluyor. 21 yaşındaki oyuncu için son karar kamp sonrasında verilecek. Valerien Ismael'in raporuna göre Beşiktaş, Karadeniz ekibin genç stoperini de kadroya katıp geleceğe dönük bir hamle daha yapmayı amaçlıyor.
Siyah-beyazlılar,Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu için de nabız yokluyor. 21 yaşındaki oyuncu için son karar kamp sonrasında verilecek. Valerien Ismael'in raporuna göre Beşiktaş, Karadeniz ekibin genç stoperini de kadroya katıp geleceğe dönük bir hamle daha yapmayı amaçlıyor.