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Beşiktaş'ın Werder Bremen maçı ilk 11'i belli oldu!

Gelecek sezon Valerien Ismael yönetiminde mutlak şampiyonluk için yarışacak olan Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın, Werder Bremen maçı ilk 11'i açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 16:09
Beşiktaş'ın Werder Bremen maçı ilk 11'i belli oldu!

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga ekibi Werder Bremen ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Werder Bremen maçı 9 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve maç saat 17.00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Necip, Montero, Rosier, Josef, Gedson, Umut, Hasic, Boyd, Cenk

WERDER BREMEN: Pavlenka, Jung, Pieper, Ducksch, Burke, Bittencourt, Veljkovic, Schmid, Agu, Gruev, Chiarodia

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