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Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Akdeniz temsilcisi, Tayfur Bingöl için bonservis talep etti. Beşiktaş, Tayfur için bonservis ödemek istemiyor. İşte o rakam...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 11:22
Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Beşiktaş'ta transferde rota sol bek pozisyonuna döndü.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Siyah beyazlılar, Rıdvan Yılmaz konusunda Frankfurt ile anlaşamamasına karşın, Tayfur'un transferini istiyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Bilindiği üzer Tayfur da Beşiktaş'a transfer olmayı istiyordu.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Tecrübeli futbolcu, daha önce buna dair bir açıklama yapmıştı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Tayfur yaptığı konuşmada, en büyük hayalinin Beşiktaş forması giymek olduğunu söylemişti.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Bununla beraber Emre Kocadağ yönetimindeki Beşiktaş transfer heyeti, oyuncu ve kulübüyle görüşmüştü.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Ahmet Nur Çebi daha önce konuya ilişkin, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a oynamak istediğini söyledi ama 28 yaşında, bizim planlamamıza göre yaşlı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Söyledikleri için teşekkür ederim.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Bakalım, belki gündemimize alabiliriz." demişti.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Bu sözlerin ardından Alanyaspor ile görüşen Beşiktaş'a sürpriz bir cevap geldi.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Tayfur, Beşiktaş için yaptığı konuşmada, "En büyük hayalim bir gün Beşiktaş forması giymek." ifadelerini kullansada, Alanyaspor ile arada pürüz çıktı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Beşiktaş, tecrübeli futbolcu için bonservis ödemek istmezken, Alanyaspor bu konuda diretiyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Akdeniz temsilcisi, Tayfur Bingöl için 2 milyon euro bonservis talep ediyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

"TAYFUR BİNGÖL BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR!"
Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer ihtimali hakkında ise menajer Batur Altıparmak, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Önce kulüplerin anlaşması gerekiyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Futbolcu, 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak' diyor mu? Evet, diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'un transfer için bir arzusu var" diye konuşmuştu.

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