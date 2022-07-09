Beşiktaş'ın transfer hedefi Tayfur Bingöl'de pürüz çıktı! Alanyaspor...

Beşiktaş'ta transferde rota sol bek pozisyonuna döndü.
Siyah beyazlılar, Rıdvan Yılmaz konusunda Frankfurt ile anlaşamamasına karşın, Tayfur'un transferini istiyor.
Beşiktaş'ta transferde rota sol bek pozisyonuna döndü.
Siyah beyazlılar, Rıdvan Yılmaz konusunda Frankfurt ile anlaşamamasına karşın, Tayfur'un transferini istiyor.
Tecrübeli futbolcu, daha önce buna dair bir açıklama yapmıştı.
Bununla beraber Emre Kocadağ yönetimindeki Beşiktaş transfer heyeti, oyuncu ve kulübüyle görüşmüştü.
Ahmet Nur Çebi daha önce konuya ilişkin, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a oynamak istediğini söyledi ama 28 yaşında, bizim planlamamıza göre yaşlı.
Söyledikleri için teşekkür ederim.
Bakalım, belki gündemimize alabiliriz." demişti.
Bu sözlerin ardından Alanyaspor ile görüşen Beşiktaş'a sürpriz bir cevap geldi.
Tayfur, Beşiktaş için yaptığı konuşmada, "En büyük hayalim bir gün Beşiktaş forması giymek." ifadelerini kullansada, Alanyaspor ile arada pürüz çıktı.
Beşiktaş, tecrübeli futbolcu için bonservis ödemek istmezken, Alanyaspor bu konuda diretiyor.
Akdeniz temsilcisi, Tayfur Bingöl için 2 milyon euro bonservis talep ediyor.
"TAYFUR BİNGÖL BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR!"
Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer ihtimali hakkında ise menajer Batur Altıparmak, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Önce kulüplerin anlaşması gerekiyor.
Futbolcu, 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak' diyor mu? Evet, diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'un transfer için bir arzusu var" diye konuşmuştu.