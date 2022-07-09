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Beşiktaş Werder Bremen maçı CANLI İZLE

Beşiktaş, Süper Lig maçı öncesi hazırlık maçlarının ilk etabına çıkıyor. Siyah beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta yeni transferlerden Gedson Fernandes ve Cenk Tosun da ilk 11'de forma giyiyor. Beşiktaş - Werder Bremen maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:22
Beşiktaş Werder Bremen maçı CANLI İZLE

Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında Almanya Bundesliga temsilcilerinden Werder Bremen ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Werder Bremen maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Necip, Montero, Rosier, Josef, Gedson, Umut, Hasic, Boyd, Cenk

WERDER BREMEN: Pavlenka, Jung, Pieper, Ducksch, Burke, Bittencourt, Veljkovic, Schmid, Agu, Gruev, Chiarodia

BEŞİKTAŞ - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Werder Bremen maçı 9 Temmuz Cumartesi günü 17.00'da başladı. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

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