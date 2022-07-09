Beşiktaş Werder Bremen maçı CANLI İZLE

Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında Almanya Bundesliga temsilcilerinden Werder Bremen ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Werder Bremen maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Necip, Montero, Rosier, Josef, Gedson, Umut, Hasic, Boyd, Cenk
WERDER BREMEN: Pavlenka, Jung, Pieper, Ducksch, Burke, Bittencourt, Veljkovic, Schmid, Agu, Gruev, Chiarodia
BEŞİKTAŞ - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Werder Bremen maçı 9 Temmuz Cumartesi günü 17.00'da başladı. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.