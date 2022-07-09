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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Jovane Cabral için yeni hamle!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka'nın ardından hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor. Beşiktaş bu doğrultuda Sporting Lizbon'un sol kanat oyuncusu Jovane Cabral için girişimlerini sıklaştırdı. 24 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmakta ısrarcı olan siyah-beyazlıların teklifini yükselttiği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:23
BEŞİTKAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Jovane Cabral için yeni hamle!

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

BEŞİTKAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Jovane Cabral için yeni hamle!

Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kartal, ligde başarılı bir sezon geçirmek istiyor.

BEŞİTKAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Jovane Cabral için yeni hamle!

Bu doğrultuda transfer planlamaları da devam ediyor.

BEŞİTKAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Jovane Cabral için yeni hamle!

Portekiz basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Beşiktaş'ın, Jovane Cabral için Sporting'e yaptığı teklifi 3.5 milyon Euro'ya yükselttiği belirtildi.

BEŞİTKAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Jovane Cabral için yeni hamle!

Siyah beyazlıların bu teklifin yanı sıra Cabral için sonraki satıştan da pay vermeyi önerdiği kaydedildi.

BEŞİTKAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Jovane Cabral için yeni hamle!

Beşiktaş'ın bu hamlesi sonrası oyuncunun transferinin gerçekleşme ihitmalinin yükseldiği vurgulandı.

BEŞİTKAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Jovane Cabral için yeni hamle!

CABRAL KİMDİR?

14 Haziran 1998 tarihinde Yeşil Burun Adaları'nda dünyaya gelen Jovane Cabral, futbola ülkesinin Nhagar takımında başladı.

BEŞİTKAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Jovane Cabral için yeni hamle!

Daha sonra Sporting'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında Lazio'ya kiralandı.

BEŞİTKAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Jovane Cabral için yeni hamle!

Cabral, Serie A'da sadece 3 maçta forma giydi.

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