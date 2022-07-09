BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Jovane Cabral için yeni hamle!

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor
Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kartal, ligde başarılı bir sezon geçirmek istiyor.
Bu doğrultuda transfer planlamaları da devam ediyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor
Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kartal, ligde başarılı bir sezon geçirmek istiyor.
Bu doğrultuda transfer planlamaları da devam ediyor.
Kadrosunu Wout Weghorst, Jackson Muleka, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'le güçlendiren siyah beyazlılar, bir yıldızın daha peşinde.
Yönetim, Portekiz Ligi takımlarından Sporting'de forma giyen Jovane Cabral'ı gündemine almıştı.
Sporting ile pazarlıklarını sürdüren yönetim, yıldız futbolcu için fiyat artırdı.
Portekiz basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Beşiktaş'ın, Jovane Cabral için Sporting'e yaptığı teklifi 3.5 milyon Euro'ya yükselttiği belirtildi.
Siyah beyazlıların bu teklifin yanı sıra Cabral için sonraki satıştan da pay vermeyi önerdiği kaydedildi.
Beşiktaş'ın bu hamlesi sonrası oyuncunun transferinin gerçekleşme ihitmalinin yükseldiği vurgulandı.
CABRAL KİMDİR?
14 Haziran 1998 tarihinde Yeşil Burun Adaları'nda dünyaya gelen Jovane Cabral, futbola ülkesinin Nhagar takımında başladı.
Daha sonra Sporting'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında Lazio'ya kiralandı.
Cabral, Serie A'da sadece 3 maçta forma giydi.
Cabral 3 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun Sporting'le sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Cabral'ın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.